«Top Chef» 2020 : Combien va gagner le vainqueur de la finale de ce soir ?

Ce mercredi soir, à partir de 21h05 sur M6, David Gallienne et Adrien Cachot s'affrontent une dernière fois pour savoir qui remportera le concours culinaire. Si le protégé d'Hélène Darroze et celui de Paul Pairet mettront toute leur énergie pour aller chercher ce titre, la grosse somme promise au gagnant a de quoi les motiver aussi. Mais combien gagne réellement le vainqueur?

Après des semaines de lutte acharnée, les deux rescapés des épreuves vont devoir gravir une marche encore plus haute avant de pouvoir prétendre à la victoire finale. Celle de satisfaire le palet de 100 bénévoles de la Croix-Rouge, en plus des quatre chefs de l'émission, Hélène Darroze, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Michel Sarran. Le tout, pendant 10 heures non-stop, dans les cuisines haut de gamme du George V, sous l'oeil attentif du chef des lieux, Christian le Squer. Mais ce mercredi soir, les deux finalistes devront assister à distance et par écrans interposés à l'annonce du résultat, entourés seulement de quelques proches, pour la fameuse épreuve des couteaux.

Une règle modifiée depuis 2014

Et si lors des éditions précédentes de Top Chef, le gagnant empochait pour lui tout seul les 100000 euros de gains mis sur la table par M6 chaque année, depuis 2014, la répartition se veut désormais plus équitable. En effet, le vainqueur s'approprie la part des 100000 euros correspondant au pourcentage des convives de la finale ayant voté pour lui. A titre d'exemple, un candidat particulièrement brillant qui récolterait 75% des voix repartirait avec 75000 euros, et 25000 pour le finaliste malheureux.

De quoi atténuer un peu la déception du perdant (et de ses proches assis à ses côtés !).

Par ailleurs, les candidats, qui peuvent donc rester loin de leur activité professionnelle pendant de longues semaines selon leur réussite, sont rémunérés à un salaire équivalent à celui du SMIC.

Retrouvez toute l'actualité de Top Chef ICI