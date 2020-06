Biopic sur Mike Tyson : voici l'incroyable programme de Jamie Foxx pour entrer dans le rôle

Jamie Foxx est actuellement en pleine préparation physique pour le tournage du biopic consacré à Mike Tyson. Un entraînement intensif qui le conduira à dépasser les 100 kilos, selon lui.

Dans un entretien accordé à Mark Birnbaum via Instagram, Jamie Foxx s’est confié sur ses préparatifs pour ce film centré sur l’histoire personnel de Mike Tyson, de sa carrière de boxeur redouté par ses adversaires, à l’homme qu’il est devenu aujourd’hui.

«Je suis ravi que le film montre les différentes facettes de Mike. […] C’est la personne que nous voulons montrer. Nous voulons montrer que tout le monde évolue. Tout le monde vient d’un bon ou d’un mauvais endroit et je pense que lorsque nous posons les différentes couches de Mike Tyson dans cette histoire, je pense que tout le monde, jeunes et vieux, pourra comprendre le parcours de cet homme, et la façon dont nous la racontons», explique l’acteur oscarisé pour son interprétation de Ray Charles dans le film Ray en 2005.

Pour réussir à incarner le champion de boxe dans le film, Jamie Foxx opère une métamorphose physique qui s’annonce impressionnante, avec une prise de poids et de muscles (il réalise actuellement 60 tractions, 60 dips et 100 pompes par jour, en plus d'un régime drastique) qui dépassera les 100 kilos au moment du tournage. « Je vous le garantis, les gens qui vont me rencontrer dans la rue et me demander un autographe vont penser que je suis Mike. (…) On change juste le corps. Nous serons à 98kg lorsque nous filmerons, puis nous monterons jusqu’à 102-104kg», assure-t-il.

