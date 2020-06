«Koh-Lanta» : un nouveau jeu vidéo en préparation

Après «Fort Boyard» il y a un an, Microids va transformer «Koh-Lanta» en jeu vidéo.

La nouveauté, destinée aux familles et décrite comme fidèle à l’émission et ses règles, permettra d'incarner des naufragés et de revivre les classiques épreuves de confort et d’immunité.

«Nous sommes heureux de la confiance que nous témoigne ALP pour adapter en jeu vidéo une autre de leurs licences phares. La signature de la licence 'Koh-Lanta' s’inscrit dans notre logique éditoriale de proposer aux familles des aventures vidéoludiques issues d’univers à fort potentiel et capables de rassembler plusieurs générations.» a déclaré Stéphane Longeard, CEO de Microids.

«Koh-Lanta nourrit un besoin d’évasion que l’on peut vivre depuis chez soi, tous ensemble», assure la productrice Alexia Laroche-Joubert. «Cette nouvelle diversification pour ALP a été possible car nous étions assurés par Microids de retrouver dans ce jeu la qualité et l’exigence que nous mettons dans l’écriture et l’image du programme.»

L’arrivée du jeu est prévue pour 2021. Les supports n’ont pas encore été précisés. A noter que ce ne sera pas la première fois que la célèbre émission TV présentée par Denis Brogniart connaîtra une version de pixels, Bigben Interactive et Mindscape avaient déjà proposé avec plus ou moins de succès leurs adaptations en 2008 et 2012.

Microids et ALP signent un accord d’édition. Prévu pour 2021 en France, un jeu vidéo d’aventure Koh-Lanta est en préparation ! pic.twitter.com/EatT7nccmN — Microids (@Microids_off) June 19, 2020

