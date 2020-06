«District Z» : Denis Brogniart dévoile le décor de son émission qui confronte stars et zombies

Denis Brogniart animera prochainement «District Z», une nouveau jeu avec... des zombies et des célébrités. Le présentateur de «Koh-Lanta» a teasé l'émission dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

L’animateur y dévoile notamment «la salle des coffres», où seront enfermés les «lingots d’or» que les candidats devront tenter de gagner. Ces derniers seront d'abord confrontés à une série d'épreuves au cours desquelles il leur faudra absolument éviter d'être «infectés» par des «zombies».

Denis Brogniart propose aussi des images d'autres parties des décors sur son compte Instagram.

Prévu en mars dernier, avant d'être mis entre parenthèses pendant le confinement, le tournage serait programmé «dans quelques semaines». «Tout est prêt. On avait composé nos cinq équipes de cinq célébrités chacune. Il y a tout le monde. Tous m'ont garanti de participer au programme quand tout sera terminé», avait déclaré dans TV Mag Arthur, qui produit l’émission via sa société Satisfaction The Television Agency. «Technologiquement, ça va être énorme. C'est le plus gros truc que j'ai jamais produit de toute ma vie. Il y aura 130 zombies et des épreuves de dingue», avait-il ajouté.

Entre Walking Dead et un jeu vidéo

Le jeu d’aventures plantera son décor dans un parc de 10 hectares dans l’Oise. «Il y a un très gros développement technologique puisqu'on aura les différents points de vue des candidats sur une application. La manière de filmer sera différente. On veut se rapprocher des jeux vidéo. Mais ça reste une émission de télévision», avait décrit Arthur à Puremedias.

Pour mieux comprendre l’ambiance très «Walking Dead», une vidéo de présentation du jeu avec l’acteur Jean Reno avait été dévoilée en 2019. Pour l'instant TF1 n'a pas communiqué de date de diffusion.

