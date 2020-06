Lucifer : La saison 6 sera (vraiment) la dernière

Netflix a confirmé son intention de donner une saison 6 à la série «Lucifer». Mais que celle-ci sera également la dernière.

Une annonce qui intervient après des négociations compliquées avec l’acteur principal, Tom Ellis, qui avait laissé planer le doute à propos de la faisabilité du projet. La nouvelle a été confirmé sur le compte Twitter officiel de la série.

the devil made us do it. #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV

— Lucifer (@LuciferNetflix) June 23, 2020