Diversité : «Big Mouth» et «Central Park» changent les doublures vocales de leurs héroïnes de couleur

Alors que le mouvement Black Lives Matter résonne dans le monde entier, Jenny Slate et Kristen Bell, deux comédiennes blanches assurant les doublures voix de personnages métis dans des séries d’animation, ont confié qu’elles allaient abandonner leurs rôles au nom d’une meilleure représentation des personnes de couleur.

Jenny Slate, qui prête sa voix au personnage de Missy dans «Big Mouth» sur Netflix, et Kristen Bell, qui prête la sienne à Molly dans «Central Park» sur Apple TV, ont ainsi décidé de laisser leur place à des actrices Noires.

«Au début de la série, je m'étais convaincue qu'il m'était permis de jouer Missy parce que sa mère est juive et blanche, comme moi», a commencé par écrire Jenny Slate dans un message posté sur Instagram. «Mais Missy est également noire. Et les personnages noirs, dans une série d'animation, doivent être portés par des personnes noires. J'ai conscience que mon raisonnement initial était faussé et que son existence n'est qu'un exemple du privilège blanc. (...) En jouant Missy, je participais à l'idée d'effacer l'existence des personnes noires.»

Our statement today. My deepest apology for getting this decision wrong originally, and for fumbling through a non-explanation in the press earlier this year. I truly appreciate everyone who reached out to me here to voice concern, anger, frustration - all of it. I'm listening. pic.twitter.com/Utt8HQPb7S — loren bouchard (@lorenbouchard) June 24, 2020

Les créateurs de «Big Mouth», Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin et Jennifer Flackett, ont publié une déclaration soutenant la décision de Slate et annoncé qu'ils allaient effectivement caster une actrice noire. «Nous nous excusons sincèrement et regrettons notre décision initiale d’avoir choisi un acteur blanc pour interpréter un personnage métis», ont-ils écrit. «Nous sommes fiers de la représentation que Missy a offerte aux femmes de couleur intelligentes et sensibles, et nous prévoyons de continuer cette représentation et de développer davantage le personnage de Missy, alors que nous recherchons une nouvelle actrice noire pour la jouer».

Cette décision aurait-elle influencé la star de «Veronica Mars» ? Kristen Bell a en tous les cas déclaré peu de temps après qu’elle allait entreprendre la même démarche. «C’est le moment de reconnaître nos actes de complicité, explique l’actrice sur Instagram. Voici le premier de mes actes. Jouer Molly dans 'Central Park' démontre un manque de conscience de mon privilège omniprésent. Le fait de doubler un personnage métis par une actrice blanche sape la spécificité de l’expérience métisse et noire américaine. C’était une erreur et nous, dans l’équipe de 'Central Park', nous engageons à la corriger. Je suis heureuse de céder ce rôle à quelqu’un qui pourra donner une interprétation beaucoup plus juste et je m’engage à apprendre, à grandir et à m’impliquer pour l’égalité et l’inclusion.»

This is a time to acknowledge our acts of complicity. Heres 1 of mine. Playing the Molly in Central Park shows a lack of awareness of my pervasive privilege. Casting a mixed race character w/a white actress undermines the specificity of the mixed race & Black American experience. pic.twitter.com/8AL8m4K7Uk — Kristen Bell (@KristenBell) June 25, 2020

L’équipe de la série créée par Josh Gad, Loren Bouchard et Nora Smith, s’excuse de son côté d’avoir participé à un sentiment d’exclusion et d’effacement des Noirs. Elle ajoute notamment : «L’animation sera plus forte si nous laissons s’exprimer le plus grand nombre de voix, d’expériences et de perspectives que nous pouvons apporter à l’industrie.»

