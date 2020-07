The Crown : découvrez le nom de la comédienne qui incarnera la princesse Margaret dans la saison 5

C’est la comédienne britannique Lesley Manville qui incarnera la princesse Margaret dans l’ultime saison 5 de «The Crown». Elle succèdera à Helena Bonham Carter et Vanessa Kirby dans le rôle de la sœur cadette de la reine Élisabeth II.

Une nouvelle annoncée via le compte Twitter officielle de la série diffusée sur Netflix. «Je ne pourrais pas être plus heureuse d’incarner la princesse Margaret. Le relais a été passé entre deux comédiennes formidables et je tiens à être à la hauteur de la tâche. De plus, jouer la sœur de ma chère amie Imelda Staunton sera une joie immense», a commenté l’actrice.

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t — The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020

Le tournage de la saison 5 de The Crown, qui sera également la dernière, doit débuter au début de l’année 2021. L’ancienne épouse du comédien Gary Oldman est notamment connue pour ses rôles dans Phantom Thread (2017) – qui lui a valu une nomination aux Oscars – et plus récemment dans Maléfique : Le pouvoir du mal. A noter que la saison 4 de The Crown sera mise en ligne à la fin de l’année 2020 sur Netflix.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI