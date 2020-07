The Boys : une première bande annonce explosive pour la saison 2

Amazon Prime Video vient de publier la première bande annonce de la saison 2 de «The Boys». Un deuxième chapitre qui s’annonce compliqué pour Billy Butcher et sa bande.

Désormais en cavale, poursuivi par des super-héros aux pouvoirs extraordinaires, Butcher, Hughie et les autres sont devenus la cible principale des autorités. Pendant ce temps-là, l’entreprise Vought, qui utilise la menace des super-vilains pour acquérir toujours plus de pouvoir auprès des institutions, devient plus que jamais incontournable.

Mais l’arrivée d’une nouvelle super-héroïne va semer la discorde entre les membres des Sept – où l’ambiance n’était déjà pas au beau fixe – et pousser un peu plus le Protecteur (Homelander en version originale, ndlr) dans un état mental instable. Les Boys de Billy Butcher vont devoir rivaliser d’ingéniosité, et ne pas hésiter à se salir les mains, s’ils veulent réussir à dénoncer les agissements de Vought et des Sept.

