Star Wars : De quoi va parler la nouvelle série animée «The Bad Batch» ?

Une série animée se termine, une autre prend la relève, sur Disney+. «The Bad Batch» racontera dès 2021 l'histoire d'une unité d'élite déjà aperçue dans la saison 7 de «The Clone Wars».

En français, le nom de ces durs à cuire peut se traduire par «L'unité méchante», mais ça ne sonne pas très bien. Ce sont des soldats appartenant à la Force Clone 99, composée de clones aux talents uniques, qui les rendent indispensables sur le champ de bataille.

Cela peut sembler antinomique, mais effectivement, les cinq membres de la «Bad Batch» ne sont pas des clones comme les autres, puisqu'ils sont nés avec des mutations génétiques.

The cavalry has arrived! @StarWars: The Bad Batch, an all-new animated #DisneyPlus Original Series from Lucasfilm, will debut in 2021. Get all the details: https://t.co/w7EU4Y4q91 pic.twitter.com/coXSfQuv7S

— Disney+ (@disneyplus) July 13, 2020