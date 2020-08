Qui est le rappeur JNR, devenu un mème international grâce à l’humoriste Greg Guillotin ?

Dix jours après la publication du dernier épisode du «Pire stagiaire» de Greg Guillotin, JNR le jeune rappeur piégé par l'humoriste n'en finit pas de faire parler de lui et d'affoler les compteurs sur internet. Au point d'être devenu un mème aux États-Unis.

Ultime épisode de la saison 3 du Pire stagiaire sur YouTube, la vidéo est un véritable succès et réalise un démarrage record pour le comédien Greg Guillotin qui comptabilise plus de 12 millions de vues en un peu plus d'une semaine après sa sortie.

Un phénomène qui profite aussi à l'artiste piégé pour qui le public s'est pris d'affection durant la caméra cachée. Le jeune homme de 19 ans ayant gardé son calme tout au long de la journée devant le comportement caricatural et provocateur de Greg Guillotin.

Une musique appréciée, des chiffres qui explosent

En moins de 24 heures après la sortie de la vidéo, JNR avait obtenu 65.000 abonnés supplémentaires sur Instagram, 120 000 abonnés sur YouTube, et les vues de son clip À la Tess où apparaît Greg Guillotin ont été multipliées par 18.

Sur la plateforme de vidéo, il comptabilise désormais plus de 400.000 abonnés et son clip Kush Drill, mis en ligne une semaine plus tôt atteint déjà les 3 millions de visionnages.

Un rap apprécié aussi sur Spotify puisque l'artiste originaire du Nord a intégré le top 200 des sons les plus écoutés sur l'application suédoise.

«C’est impressionnant comment vous suivez ça de près, ça nous donne encore plus de force, a remercié JNR sur son compte Instagram, avant d’ajouter. Maintenant qu’on est là, on va tout faire pour envoyer que du lourd.»

Sur Twitter, l'ex-président d'Universal Music France Pascal Nègre, cité plusieurs fois lors de la caméra cachée, s'est permis de s'adresser directement à l'artiste en pleine progression en l'encourageant à le contacter en privé.

Je ne connais pas le père de votre pire stagiaire @GregGuillotin mais si vous avez besoin d’un coup de main cher @JnrSliice n’hésitez pas à me contacter en DM — PascalNegre (@PascalNegre) July 31, 2020

Un buzz qui a même rapidement dépassé les frontières l'Hexagone. Une capture d'écran de la vidéo est reprise en boucle sur Twitter. On aperçoit le regard froid du rappeur, tout en retenue et tentant de se contenir pour ne pas exploser face aux multiples provocations de Greg Guillotin.

«Où JNR va-t-il s'arrêter ? »

Les internautes ont eux décidé de réutiliser cette photo pour dévoiler leur musique du moment avec humour, comme l'explique le sérieux site Complex. Il n'en fallait pas plus pour de nombreuses personnalités réutilisent eux-même le cliché, devenu un véritable mème outre-Atlantique.

«Où JNR va-t-il s'arrêter ? », s'interroge Greg Guillotin, véritable accélérateur de la carrière de JNR.