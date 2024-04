Freebox Ultra : comment profiter des débits maximum ?

La Freebox Ultra, disponible depuis fin janvier, promet des débits théoriques inédits pour le grand public. Mais comment parvenir à en tirer le maximum ?

Free a l'habitude de devancer les attentes du public. La sortie de sa nouvelle box Internet, la Freebox Ultra, n'a pas dérogé à la règle avec des innovations que de nombreux clients n'avaient jamais eu l'occasion de tester dans un cadre privé. Parmi elles, la possibilité d'atteindre des débits Internet encore invraisemblables il y a quelques années : jusqu'à 8 Gigabits par seconde (ou 8 Gbps), que ce soit en débit descendant (téléchargement) ou en débit montant (upload) sur une ligne fibre. Afin de rendre les choses un peu plus concrètes, précisons que 1 Gigabit est équivalent à 125 Mégaoctets. Une ligne Free 8 Gbps est donc capable de télécharger théoriquement 8 X 125 Mo, soit 1Go en… une seconde à peine. Une promesse enivrante, que l'on soit téléspectateur, gamer, streamer, ou même les trois à la fois.

Eviter les goulets d'étranglement

Pour accéder à ces débits, mieux vaut vérifier que l'on dispose du bon matériel sur toute la chaîne. Première règle : éviter à tout prix les goulets d'étranglement entre la Freebox Ultra et le reste de l'équipement. Pour profiter du 8 Gbps, aucun appareil ou accessoire incompatible ne devra donc limiter le débit. Au préalable, il faut donc se procurer un adaptateur SFP+, que Free fournit gracieusement - mais sur demande - via l'interface utilisateur. Cela peut paraître étonnant, mais vous ne pourrez pas profiter du 8 Gbps sans cet accessoire, qui se connecte directement dans le port «SFP 10G» visible à l'arrière de la box.

Ensuite, si vous choisissez une liaison filaire, choisissez un câble RJ45 (Ethernet) compatible avec la norme de la Freebox Ultra. Nous vous conseillons du 6a, facile à trouver en magasin, voire du 7 si vous en trouvez. Enfin, pour relier la box à vos appareils (un PC de bureau par exemple) et profiter de ce débit, il faut également disposer d'une carte réseau compatible. La plupart du temps, les PC portables n'en sont pas équipés. Sur un PC de bureau, nous pouvons vous conseiller deux modèles de cartes, disponibles pour environ 100 euros : l'Asus XG-C100F et la TP-Link TX-401.

du wifi 7, mais encore peu d'appareils compatibles

Si vous préférez opter pour une liaison sans-fil depuis la Freebox Ultra, sachez qu'elle intègre le Wifi 7, la toute dernière norme en la matière, qui assure une connexion stable et rapide dans toute la maison. Sur le papier, elle bat des records de vitesse, avec 46 Gb/s annoncés, soit près de cinq fois plus vite que Wifi 6. La box est livrée, sur demande, avec un répéteur Wifi 7, qui devrait être suffisant pour couvrir un logement de 80 m2. Il est possible de s'en procurer davantage sur l'interface utilisateur, si votre logement est plus grand ou si sa configuration le nécessite (Murs porteurs, matériaux spécifiques utilisés, etc.).

Bon à savoir : d'autres fabricants proposent également des solutions Wifi 7, qui sont plus performantes que celle de Free. C'est le cas des systèmes mesh Netgear (Orbi 970) ou du routeur ROG Rapture GT-BE98. Leur principal défaut ? Leur coût encore très élevé, mais qui promet des débits faramineux même en cas d'utilisation intensive du wifi par plusieurs usagers simultanément. La solution ROG inclut également une solution de protection baptisée "AiProtection Pro" qui permet de protéger son réseau domestique contre les cybermenaces, sans abonnement ni surcoût.

Dans le cas d'une liaison sans-fil, comment profiter de ces débits gargantuesques sur vos appareils personnels ? Il faudra alors s'assurer que vos appareils connectés sont compatibles wifi 7 pour en profiter, ce qui est loin d'être garanti pour le moment. On peut par exemple citer quelques smartphones pour le moment, sur le segment haut de gamme, et uniquement chez Android comme le Samsung Galaxy S24 Ultra, le Honor Magic 6 Pro ou le V2, ou encore le Google Pixel 8.

Idem si vous souhaitez profiter du wifi 7 sur un ordinateur. Certains portables commencent à proposer la norme, tel le Blade 16 de Razer, mais là encore on se situe sur le segment haut de gamme. Il faudra donc attendre quelques mois pour que la norme se démocratise aux modèles grand public.