The Boys : Les 5 moments délirants de la saison 2 révélées dans les bandes annonces (SPOILERS)

La saison 2 de «The Boys» est attendue pour le 4 septembre sur Amazon Prime Video. Et si on en croit les teasers et les bandes annonces dévoilés jusqu’alors, ce deuxième chapitre s’annonce absolument délirant.

Pour commencer, on vous propose de redécouvrir la bande annonce de la saison 2 publiée la semaine dernière par Amazon Prime Video. Si vous n’avez pas eu la chance de regarder la saison 1, il est fortement conseillé d’arrêter la lecture immédiatement.

La nouvelle recrue : Stormfront

Superhéroïne choisie par la société Vought – qui contrôle les Sept – pour remplacer Translucide, Stormfront est une femme très populaire sur les réseaux sociaux. Dans le teaser de présentation, on peut la voir faire une entrée fracassante lors du tournage d’une vidéo faisant la promotion de la nouvelle alliance entre la bande de super-héros et l’armée américaine. Stormfront paraît détestable au plus haut point, mais elle ne semble pas décidée à se laisser faire face au Protecteur.

Des tensions sont palpables dès les présentations. Et à en croire la bande annonce, Stromfront se montre également redoutable face à ses adversaires, tout en appelant à la création de nouveaux super-héros capable de se dresser face au super-vilains. On est curieux de savoir comment sa relation avec le Protecteur pourra aider les Boys dans leur objectif de faire tomber les Sept.

Starlight change de camp ?

La bande annonce dévoile une information majeure concernant cette saison 2 : Stella, alias Starlight, et accessoirement une ancienne amie de Hughie (avec lequel un rapprochement est clairement attendu), va rejoindre le camp de Boys au cours de la saison 2. Et devrait les aider grandement dans leur combat contre Vought. Sa mère est également visible à ses côtés (voir à 00:47) dans la planque des anti-héros. En plus de Kimiko, dont on devrait continuer d’apercevoir l’étendue des pouvoirs dans ce deuxième chapitre, les Boys pourront compter sur la présence de super-héros pour les aider. Et ils en auront bien besoin.

Butcher va-t-il récupérer sa femme ?

Selon certains observateurs, si on regarde à 01:01 de la vidéo, il est possible de distinguer Becca, la femme de Butcher, en arrière-plan. Sachant que cela est un des objectifs majeurs de ce dernier dans la saison 2, cela peu paraître surprenant. Mais si c’était le cas, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les fans. Puisque cela signifie que cette quête ne s’étendra pas sur la durée des 8 épisodes de ce deuxième chapitre, et laissera place à des nouvelles intrigues potentiellement plus passionnantes.

Le Protecteur et son fils

La bande annonce permet de voir furtivement le Protecteur en présence d’un enfant. Son fils probablement, dont il avait découvert l’existence à la fin de la saison 1. On le voit également pousser un enfant (02:08) depuis un toit. Probablement un premier cours pour lui apprendre à voler de ses propres ailes. Ce qui ne sera pas évident avec un père sadique et au bord de l’implosion.

Une course à dos de baleine

Dans un teaser publié fin juillet, les fans de la série ont pu voir Kevin, l’Homme-poisson, en pleine course poursuite à dos de baleine (Lucy de son petit nom) pour tenter d’arrêter les Boys fuyant à bord d’un bateau.

Cette scène est le parfait condensé du ton complètement délirant de The Boys, et des scènes incroyables que la série nous réserve pour cette saison 2. Vivement le 4 septembre !