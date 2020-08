Vianney : le coup de génie du chanteur lors d'une épreuve de «Fort Boyard» (vidéo)

Vianney a surpris les téléspectateurs de «Fort Boyard» ce samedi 8 août. Dans la célèbre épreuve de la Ketchuperie, le chanteur a brillamment relevé le défi en utilisant une tactique inédite.

Au lieu d'effectuer de périlleux aller-retours en équilibre précaire au dessus d'un bain de ketchup, Vianney a décidé de gagner beaucoup de temps en lançant directement les tomates à travers la cellule. La méthode s'est avérée diablement efficace et, à moins qu'elle ne pousse les créateurs à changer les règles, a de quoi faire remonter de manière exponentielle le taux de réussite qui s'élevait jusque-là à seulement 30%...

«C'est la première fois qu'on me la fait celle là !» a réagi Olivier Minne, relevant au passage que «personne n'avait jamais eu l'idée de balancer les tomates de l'autre côté !». Stupéfait lui aussi, le Père Fouras n'a pas caché sa «colère» de voir le musicien relever aussi facilement le challenge. «Je suis aussi rouge que la cuve à ketchup !» s'est-il exclamé.

Capitaine d'une équipe composée des chanteuses Jacinthe Madelin et Anne Coste (du duo Les Frangines), de l’ancienne Miss France Vaimalama Chaves et de l’ancien champion de tennis Fabrice Santoro, Vianney ne s'est pas contenté de briller dans la Ketchuperie. Particulièrement en forme, il a remporté quatre des huit clés qui ont permis d'accéder au coffre et de remporter 10 450 euros à destination de l'association Lazare qui promeut l'habitat inclusif en développant des colocations solidaires.

Retrouvez toute l'actualité de la télé ICI.