«The Voice Kids» : tout savoir sur la saison 7

TF1 lancera la saison 7 de «The Voice Kids» le samedi 22 août à partir de 21h05 sur TF1. Une saison notamment marquée par l’arrivée de Kendji Girac parmi les coachs.

Après un retard dans le lancement en raison de l’épidémie de coronavirus, voilà la nouvelle saison enfin à l’antenne. Quatre soirées seront consacrées aux auditions à l’aveugle puis deux aux battles, une à la demi-finale et une dernière, la seule en direct, pour la finale.

Les téléspectateurs retrouveront Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, à la présentation du concours de chant réservé aux enfants qui accueille cette année un nouveau coach en la personne de Kendii Girac venu remplacer Amel Bent partie sur la version adulte de l'émission.

Lui-même découvert dans «The Voice» (saison 3), le chanteur est en fait le premier ancien candidat à s’asseoir sur un fauteuil de coach. A ses côtés, se trouveront Jenifer et Patrick Fiori - tous les deux gagnants de deux trophées - ainsi que Soprano, plus décidé que jamais à remporter sa première victoire.

Pour y parvenir il pourra notamment - tout comme ses adversaires à raison d'une fois durant les auditions à l'aveugle - utiliser le bouton « Block » pour les empêcher de faire entrer un talent dans leur équipe.