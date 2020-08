Koh-Lanta : Teheiura sort son autobiographie : «Aventurier dans l’âme»

Candidat emblématique du jeu d’aventure de TF1 , «Koh-Lanta», Teheiura Teahui sort, le 20 août, une autobiographie baptisée «Aventurier dans l’âme» (ed. Au vent des îles), dans laquelle il partage son parcours personnel et raconte les coulisses de l’émission qui l’a fait connaître au grand public.

Un récit écrit à quatre mains avec son épouse, Céline, avec laquelle il vient d’avoir un quatrième enfant. Et dont la préface est signée par Julien Magne, le producteur de l’émission, et Denis Brogniart, l’animateur de Koh-Lanta. S’il n’a jamais terminé sur la plus haute marche du podium en quatre participations (2011,2012, 2014 et 2020), Teheiura a réussi dès le départ à s’imposer dans le cœur des téléspectateurs. Redoutable dans les épreuves, humble et authentique sur le camp, l’aventurier s’est lancé dans la rédaction de cet ouvrage afin de partager son expérience unique, celle d’un enfant né sur l’île de Taha’a en Polynésie, surnommée l’île Vanille, débarqué en France à 20 ans pour ses études. Et dont la vie a été bouleversée suite à sa participation à Koh-Lanta.

L'apprentissage d'une autre culture



«Cela a été une expérience nouvelle pour moi mais c’est encore une aventure dont j’ai voulu relever le défi», écrit-il à propos de la publication de son autobiographie. «J’ai seulement envie de partager, d’écrire comme je le pense, humblement, ce qu’a été mon parcours de vie jusqu’à présent », poursuit-il dans l’avant-propos. «Raconter comment un gamin des îles du Pacifique, du fenua, élevé dans la culture polynésienne, débarque en France métropolitaine à 20 ans. Raconter combien cumuler deux cultures différentes demande un apprentissage coûteux et de la volonté. Décrire comment poursuivre une passion pour l’aventure et un projet professionnel requiert de conjuguer des univers très différents. Témoigner enfin à l’attention de tous les jeunes gens de Polynésie ou d’ailleurs que rien n’arrive sans efforts ni persévérance», explique encore Teheiura.

Son enfance en Polynésie, son arrivée en France, sa rencontre avec son épouse, et la famille qu’ils ont fondée ensemble, sa participation à Koh-Lanta (à l’aide d’un dossier de candidature confectionné de ses mains) et les coulisses de l’émission, sa passion pour la cuisine qu’il exprime désormais dans son food-truck baptisé «le manatoa» où il met à l’honneur des recettes d’inspiration polynésienne,... Ce livre permet de découvrir l’homme derrière le candidat que tout le monde connaît. Ou croit connaître. Un ouvrage fascinant à plus d’un titre sur le parcours d’un homme qui force le respect.

Aventurier dans l'âme, Teheiura, ed. Au vent des îles, 15€