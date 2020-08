«Raised by Wolves» : une nouvelle bande-annonce pour la série SF la plus attendue de la rentrée

Produite par Ridley Scott, Raised by Wolves avait déjà impressionné avec sa première bande-annonce. La seconde, tout juste dévoilée par HBO Max, qui diffusera le programme de SF outre-Atlantique à partir du 3 septembre (la France découvrira la série prochainement sur Warner TV) continue d’aiguiser l’appétit des fans et en révèle un peu plus sur l’intrigue.

L'ambitieuse série créée par Aaron Guzikowski (Prisoners), David Zucker (The Man in the High Castle), Jordan Sheehan (The Terror), et Mark Huffam (The Martian) situe son action dans un avenir lointain, après qu’une guerre de religion a mené l’humanité à sa perte.

Avant son extinction, deux humanoïdes appelés Mère et Père (incarnés respectivement par Amanda Collin et Abubakar Salim) ont été programmés pour élever sur une mystérieuse planète désertique des enfants chargés d’assurer la survie de l’espèce humaine. Alors que les deux androïdes se retrouvent à la tête d’une petite communauté au sein de laquelle ils prônent l’athéisme, des survivants de l’espèce humaine débarquent pour récupérer les enfants. Une guerre éclate entre humains et humanoïdes. Ces derniers, qui ont été programmés pour préserver le futur de l’humanité de tout fanatisme quitte à user de la violence, comprennent que vouloir contrôler les croyances humaines est une tâche ardue et dangereuse… Meneur des envahisseurs, Marcus est interprété par Travis Fimmel, connu pour son rôle dans la série Vikings.

Qui a programmé les robots ? C’est une question qui sera évidemment d’importance, tout comme les complexes questions morales liées à la religion et aux progrès en matière d’intelligence artificielle. Autant de thèmes chers au réalisateur de Blade Runner, qui réalise lui-même les deux premiers épisodes et dont l’esthétique imprègne de bout en bout la nouvelle vidéo.

