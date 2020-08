The Witcher : le making-of de la saison 1 est en ligne

Dans l’attente de la saison 2, les fans de «The Witcher» peuvent calmer leur impatience en découvrant le making-of de la première. Un documentaire de 32 minutes dévoilant les coulisses d’une des séries les plus appréciées de la plate-forme.

Les téléspectateurs vont pouvoir faire le plein d’anecdotes de tournage, avec, par exemple, des images de l’entraînement intense d’Henry CavilL, dont la répétition des chorégraphies de combat peuvent s'étaler sur une dizaine de jours pour une scène qui durera… 2 minutes à l’écran. Les effets spéciaux, la création des costumes, ou encore la vision de la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich pour réussir l’adaptation la plus fidèle de l’œuvre d’Andrzej Sapkowski dont s’inspire la série, etc... Ce making-of est truffé d’informations fascinantes qui devraient ravir les fans de la première heure.

Il n'y a pas que le monde de The Witcher qui est magique, il y a aussi ceux qui travaillent dans l'ombre.





The Witcher : le making-of est dispo. pic.twitter.com/E3Jp3FgJ3U — Netflix France (@NetflixFR) August 26, 2020

Alors que la saison 2 de The Witcher est attendue dans le courant de l’année 2021, Netflix a récemment annoncé la mise en production d’un spin-off intitulé Blood Origin dont le scénario sera centré sur l’histoire du premier Sorceleur. Un film d’animation baptisé The Nightmare of the Wolf – lui aussi inspiré des romans d’Andrzej Sapkowski – est également dans les tuyaux de la plate-forme de streaming.