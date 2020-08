Vidéo : NBA 2K21 dévoile la bande-annonce du Quartier et du mode MaCarrière

Quatre jours après la sortie de la démo, NBA 2K21 vient de dévoiler la bande-annonce du mode MaCarrière et du Quartier. De quoi faire saliver les fans avant la sortie du jeu prévue le 4 septembre prochain.

Les amateurs de ce qui reste la meilleure simulation de basketball sur console – n’en déplaise aux mauvaises langues – vont ainsi découvrir l’histoire de Junior, le fils d’un ex-joueur NBA qui a connu son heure de gloire. Lui-même rêve d’évoluer sur les parquets de la prestigieuse ligue américaine. Avant d’y parvenir, ce lycéen va devoir choisir parmi les 10 Universités prêts à l’accueillir : Michigan State, UConn, Floride, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Université Villanova et West Virginia. Une fois qu’il sera sélectionné lors de la Draft, Junior aura de nombreux obstacles à franchir avant de quitter l’ombre paternelle, et de se faire un nom pour lui-même que plus personne ne pourra ignorer.

Dans MaCarrière, NBA 2K21 mise sur un scénario de carrière rafraîchi, mais sans grande surprise. Le casting réuni à l’écran est de grande qualité, avec notamment Jesse Williams (Grey's Anatomy), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardians of the Galaxy), Mireille Enos (The Killing, World War Z). Ou encore les joueurs NBA Damian Lillard et Zion Williamson.

L’autre grande révélation de cette bande-annonce concerne le nouveau Quartier où les joueurs pourront se retrouver pour des parties de streetball endiablées (un des modes les plus utilisés du jeu, ndlr). Après avoir reconduit le même décor entre la version 2K19 et 2K20 – et avoir été très critiqué pour cela – NBA 2K21 proposera le 2K Beach, où se trouveront les terrains, mais aussi le REC, les magasins de vêtements et de chaussures, ou encore le Pro-AM. Mais aussi tous les événements organisés tout au long de l’année.

A première vue, il ne faut pas s’attendre à une révolution concernant NBA 2K21 sur les consoles actuelles. Les changements sont cosmétiques, la démo a montré quelques nouvelles fonctionnalités – comme le changement de la jauge de tir qui a été largement critiquée par la communauté (elle pourra être changée), de même que l’utilisation des pro sticks – et une fluidité toujours plus accrue dans les mouvements des joueurs. Les fans prendront du plaisir à n’en pas douter une fois familiarisés avec tout cela. L’attente autour de la version Next Gen ne cesse de grandir. Mais pour le moment, ce NBA 2K21 devrait largement faire le bonheur des joueurs.