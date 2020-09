Le Prince de Bel-Air : un épisode spécial pour les 30 ans de la série

Alors qu’une réunion spéciale de Friends est toujours en attente, HBO Max vient d’annoncer son intention d’organiser une émission réunissant le casting du Prince de Bel-Air à l’occasion des 30 ans de la sitcom.

La plate-forme de streaming précise qu’il s’agira d’un programme «spécial non scénarisé, qui parlera de la série et de son impact culturel, depuis ses débuts». Les fans seront ravis d’apprendre que la quasi-totalité du casting sera à l’écran, avec bien évidemment Will Smith, mais aussi Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hilary), Tatyana Ali (Ashley), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (la deuxième interprète de Tante Viv), ou encore l’incontournable DJ Jazzy Jeff (Jazz).

Selon le site américain Variety, le tournage de l’émission a été fixé pour le 10 septembre prochain. Pour une diffusion prévue pour cet automne. HBO Max détient les droits de diffusion de l’intégralité du Prince de Bel-Air, qui a fait les belles heures de la chaîne NBC outre-Atlantique entre 1990 et 1996, et a permis à Will Smith de devenir une star internationale.