Stéphane Plaza pose nu sur Instagram pour imiter Baptiste Giabiconi

Stéphane Plaza, l'un des animateurs préférés des français, ne manque pas d'humour et le prouve sur son compte Instagram en se comparant à Baptiste Giabiconi.

«Unique, magnifiqueeeeee. Voici mon classic One by me #2020. Si Baptiste Giabiconi se jette à l'eau, alors je relève également le défi ! Même pose, même lieu mais tellement plus envoûtant, plus glamour», écrit le célèbre animateur de M6 en légende à un montage photo où il pose nu devant la même piscine que le top model. En vacances en Corse pendant le mois de juillet, le célèbre mannequin avait ainsi montré sa plastique parfaite à ses abonnés.

«Adieu l'immobilier, vive les défilés», écrit Stéphane Plaza avant d'enchaîner sur une description détaillée de ses atouts corporels un poil moins impressionnants que ceux de l'égérie Chanel : «la fesse gracieuse et aimable, les mollets de grimpeur du tour de France, quadriceps élégants, chevilles gonflées et dos sculpté soutenant le ventre de Moby Dick», peut-on lire.

En réalité, derrière ce message humoristique, Stéphane Plaza informe ainsi ses fans qu'il se trouve en plein tournage dans le Sud de la France : «un peu de fantaisie dans ces déplacements en France pour finaliser les tournages dans la joie et la bonne humeur. On enchaîne avec la rentrée parisienne ! Merci la Corse, Lyon, Annecy, l'Ariège, Perpignan et à bientôt Marseille ! Merci pour cet accueil et de rendre chaque jour mon travail auprès de vous plus exceptionnel !» explique la star de «Recherche appartement ou maison».