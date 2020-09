Une date pour le tournage du reboot de «Gossip Girl»

Le tournage du reboot de la série «Gossip Girl» débutera au mois d’octobre. Elle sera déclinée en 10 épisodes attendus pour être diffusés sur la plate-forme de streaming américaine HBO Max.

Selon le site américain Variety, l’histoire reprendra 8 ans après la conclusion de la série originale avec Blake Lively. Elle suivra une nouvelle génération d’élèves issus d’une école privée de New York qui vont découvrir, à leur tour, le site Gossip Girl. Un accent particulier sera mis sur l’influence des réseaux sociaux parmi l’élite new yorkaise.

La comédienne Kristen Bell reprendra son rôle de narratrice. Le reste du casting est composé de jeunes acteurs/-rices encore peu connus du grand public, notamment Jordan Alexander, Eli Brown, Adam Chanler-Berat, Thomas Doherty, Jonathan Fernandez, Tavi Gevinson, Jason Gotay, Emily Alyn Lind, Zión Moreno et Whitney Peak.

Lancée en 2007, et conclue en 2012 après 6 saisons, Gossip Girl suivait la vie des étudiants de deux écoles privées de Manhattan se passionnant pour le site d’une mystérieuse bloggeuse appelée Gossip Girl, où celle-ci dévoilait les secrets les mieux cachés des élèves. Une série qui a permis de révéler plusieurs talents, notamment Blake Lively, Penn Badgley (You), Leighton Meester, ou encore Chace Crawford (The Boys).