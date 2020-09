Koh Lanta : le message discret de Denis Brogniart à la famille de Bertrand-Kamal plusieurs mois avant sa mort

Si Bertand-Kamal, le candidat de l’actuelle saison de Koh-Lanta décédé ce mercredi 9 septembre, était resté jusqu'à il y a quelques jours très discret sur son combat contre le cancer, Denis Brogniart était lui depuis plusieurs mois dans la confidence, en témoigne un message lancé par l’animateur en juin dernier qui prend aujourd’hui tout son sens.

A la fin de la finale de l’édition L’île des Héros remportée par Naoil, et diffusée sur TF1 le 5 juin dernier, Denis Brogniart avait lancé : «Je voudrais avoir une pensée pour Samir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous». Un message discret destiné à préserver l’identité de l’aventurier qui s’adressait en fait au père de Bertrand-Kamal.

Agé de 31 ans et animateur à Dijon, le jeune homme entretenait une relation fusionnelle avec ses parents, comme il l’avait confié dans son portrait. Participer à Koh-Lanta était pour lui «un rêve de gosse». «C’est une émission que je suis avec papa-maman depuis tout petit. À chaque saison que j’allais faire, je me disais toujours que dès que j’en aurais l’occasion, je tenterais le casting», expliquait-il.

#KohLanta Tribu de l’Est : Bertrand-Kamal



« Mon père me dit que je ne tiendrai pas 2 jours, mais je sais qu’au fond il croit en moi »



Découvrez les autres aventuriers de la Tribu de l’Est : ICI https://t.co/1ea0WjRjHN



RDV à partir du 28/08, 21H sur TF1 ! pic.twitter.com/fzZRdZZc9w — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) August 20, 2020

Peu de temps après le lancement de Koh-Lanta : Les 4 Terres, le vendredi 28 août sur TF1, Bertrand-Kamal avait révélé au Bien Public qu'il était « tombé malade après l’aventure », soit après le tournage de l'émission qui s'était déroulé aux Fidji d'octobre à décembre 2019. « Je suis en plein combat contre la maladie. Ça va forcément se savoir. Je préfère le dire. Je n’ai aucune honte avec ça. C’est un combat contre le cancer cette fois qui m’attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté », expliquait-il.

Sans évoquer de manière frontale son cancer du pancréas, Bertrand-Kamal avait cependant déjà posté un message sur Facebook le 13 juillet dernier dans lequel il expliquait son «silence depuis plusieurs mois» : «Vous avec qui j’ai eu la chance de partager des moments uniques et inoubliables , vous qui m’avez tant donné durant toute ces années ... tout ces souvenirs , ces fous rires , ces moments de bonheur simples auxquels je m’attache aujourd’hui pour me battre plus fort que jamais contre la maladie . Ouais Putain de maladie , ça n’arrive pas qu’aux autres la famille».

Au cours des deux premières émissions déjà diffusées, le candidat avait manifesté une joie de vivre contagieuse auprès de ses partenaires de jeu. Ses fans auront sans doute une immense peine à le revoir ce vendredi soir dans le troisième épisode de Koh-Lanta Les 4 Terres...