Validé (Canal+) : On connaît le nom de l'actrice qui sera au centre de la saison 2

Co-créateur de la série Validé qui a cartonné sur Canal+, Franck Gastambide a annoncé le début du tournage de la saison 2 et publié une première photo du casting sur laquelle apparaît le nouveau personnage central.

La rappeuse et comédienne de 26 ans Laetitia Kerfa, alias Original Laeti devient la nouvelle héroïne au coeur de la série qui explore le milieu du rap.

Algérienne et guadeloupéenne, fait savoir le site du Kub qui propose une courte bio de la jeune femme, Laetita Kerfa est encore peu connue du grand public. «Elle commence à rapper au sein du collectif Keskiya, puis elle poursuit son propre chemin. Elle met dans ses raps ce qu’il y a de plus intime, sans s’interdire de jouer différents personnages et des contradictions qui la composent. Au fil de ses textes, elle construit un rap singulier, incisif et brûlant, qui puise tout autant dans la trap que dans le boom bap» est-il décrit. Le compte Facebook La servante rapporte qu'elle a grandi à Paris et s'est «déjà produite dans de nombreux endroits comme le festival Irruption à Belleville ou Le Café La Pêche à Montreuil.».

Le teaser d'un spectacle entre rap et théâtre intitulé «Du sale !» la dévoile derrière le micro :

Sur l'image postée sur Twitter (à voir dans son intégralité en bas de cet article), elle apparaît entourés de certains des personnages déjà aperçus dans la saison 1 qui feront donc leur retour à l'instar de Sabrina Ouazani (Inès), Dimitri Storoge (Cichemane), Brahim Bouhlel (Brahime), Youssef Hajdi (Nabil) ou encore Bosh (Karnage), tandis que de nouveaux - incarnés notamment par Saïd Taghmaoui (La Haine, Wonder Woman), Kenza Fortas (Shéhérazada) et Shirine Boutella (Papicha) - feront leur arrivée. Le succès de Validé et de sa bande original a été tel que Franck Gastambide n'a sûrement pas eu de mal à composer son casting. Rechercherait-il un méchant qu'il le trouverait sans peine, à l'image d'Ice Cube, qui a proposé ses services dans un message vidéo récemment posté sur Instagram...

Pour l'instant rien n'indique si Apash (Hatik), qui était au centre de la saison 1 et dont on aerçoit le regard sur la photo révélée par Franck Gastambide, sera dans cette saison 2. Son absence semblerait logique à ceux qui ont vu la première saison jusqu’au bout. Attention SPOILER.......: Apash se faisait tirer une balle dans la tête.

Alors Hatik et sa bande feront-ils quand même une apparition dans la saison 2 de la série de Canal+ ? Patience pour le savoir… Le tournage da la saison 2, qui aura lieu entre Paris et Marseille, vient tout juste de commencer, annonce Franck Gastambide. La diffusion est prévue pour 2021.

2 - Début du tournage ! pic.twitter.com/ZBtI5wlZw9 — Franck Gastambide (@FGastambide) September 9, 2020

