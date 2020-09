Mort de Bertrand-Kamal : Hadja appelle les fans de Koh-Lanta à ne pas créer de polémiques

Co-équipière de Bertrand-Kamal, le regretté candidat de Koh-Lanta Les 4 Terres décédé mercredi dernier des suites d’un cancer, Hadja a appelé les fans de l’émission à ne pas créer de polémiques en cette période de deuil.

«Beaucoup d'entre vous aimeraient avoir plus de publications, de nouvelles de Koh-Lanta, de lives Instagram etc., mais je suis en deuil. Laissez moi faire mon deuil tranquillement, je reviendrai vers vous très prochainement», a-t-elle commencé par dire dans une vidéo postée ce dimanche 13 décembre sur Instagram. La jeune femme tenait cependant à prendre la parole pour calmer les internautes trop virulents envers le comportement des autres aventuriers.

«Ces derniers jours étaient hyper compliqués pour moi. Je voulais faire une mise au point. Je reçois pas mal de messages concernant d'autres aventuriers notamment Dorian et Matthieu. Certains me disent : 'embrouille-les, tu gueules pas sur eux alors que ton pote est décédé'. Vous savez, chacun réagit comme il veut suite à un décès. Vous trouvez ça maladroit de leur part... Certains me disent : 'ils mettent des grands textes sur les réseaux sociaux mais derrière ils s'enjaillent'. Je le répète mais pour moi, chacun réagit comme il veut. On peut pas dire aux gens d'arrêter de vivre», a expliqué la candidate. «C’est sûr que moi, je ne pourrais pas faire ça, moi Beka c'est comme un frère mais si certaines personnes se sentent même en deuil de faire ça bah écoutez chacun réagit comme il le veut.»

Très posée, Hadja a tenu à calmer les esprits belliqueux mais aussi à rappeler ce qui demeure l’essentiel à ses yeux : saluer la mémoire de celui qu’elle appelle son «frère». «Arrêtez d’essayer de créer du conflit là où il ne doit pas y en avoir. Y a rien de méchant dans ce qu’ils font. Ils font leur sport, ils essayent de partager avec vous. C’est déjà assez difficile pour nous d’avoir perdu un frère (...) Il faut vivre pour lui, il faut parler de lui, il faut lui rendre hommage. Il faut juste ne pas l’oublier ».

Bouleversée à l’annonce de la mort de Bertrand-Kamal, Hadja avait auparavant posté un long message en hommage à son ancien partenaire de jeu, et publié le déchirant SMS que son ami lui avait envoyé peu avant sa disparition.