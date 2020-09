Mort de Bertrand-Kamal : le cancer du candidat diagnostiqué grâce à une blessure dans Koh-Lanta

La productrice de Koh-Lanta Alexia Laroche-Joubert a révélé que le cancer de Bertrand-Kamal, candidat de l’actuelle saison décédé ce mercredi 9 septembre, avait été diagnostiqué après le tournage, à la faveur d’une visite médicale pour une blessure qu’il s’était faite pendant l’émission.

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) ce lundi 14, la productrice Alexia Laroche-Joubert est ainsi revenue sur les circonstances de la découverte de la maladie du regretté aventurier : «Il s'était blessé dans l'aventure, un truc assez bénin. Suite à Koh-Lanta, il avait encore mal et c'est à ce moment-là qu'il est allé faire des examens. Et ils ont décelé, je crois le 17 avril, un cancer. Très agressif, malheureusement».

Quant à la suite, elle a été très « violente » a confié la productrice. «Bertrand-Kamal était l'expression même de la joie de vivre. Ce qu'il a vécu en termes souffrance... Il a été admirable. Je l'avais régulièrement au téléphone et il arrivait encore à faire des pointes d'humour, alors que je sais que c'était très violent ».

Alexia Laroche-Joubert a par ailleurs assuré que la décision de poursuivre la diffusion de la saison Les 4 Terres de Koh-Lanta a été prise en accord avec les souhaits de Bertrand-Kamal et de sa famille dont elle partage la peine. « Avec Denis Brogniart et le producteur Julien Magne, on était samedi avec sa famille, a-t-elle dit avec émotion. « C'était un moment incroyablement émouvant ».