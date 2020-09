Fais pas ci fais pas ça : l’épisode de Noël officiellement confirmé

France 2 a annoncé le lancement du tournage de l’épisode spécial de «Fais pas ci, fais pas ça» qu’elle proposera à Noël.

«Après 3 ans d’absence, les familles Lepic et Bouley au grand complet vous préparent une surprise : un film de Noël exceptionnel qui rentre en tournage ce week-end», a annoncé la chaîne ce dimanche 20 septembre. Le téléfilm, d’une durée de 100 minutes, sera intitulé « Y aura-t-il Noël à Noël ? ».

Le pitch : Cette année, Fabienne et Renaud Lepic rompent la sacro-sainte tradition : ils ne fêteront pas Noël avec leurs enfants, puisqu’ils partent tous les deux à Las Vegas voir Céline Dion. De leur côté, Valérie et Denis Bouley veulent imposer à leur progéniture un Noël sobre, écologique et altruiste. Mais la révolte gronde chez tous les enfants « Boulpic », ils exigent de leurs parents un Noël au bon vieux goût d’antan, avec Père Noël, montagne de cadeaux et bon gueuleton. Bref, cette année, plus que jamais, on peut se poser cette question : « Y aura-t-il Noël à Noël ? ».

Les fans de la série familiale seront très heureux de retrouver tous les visages qui ont fait le succès de la drôle et tendre «Fais pas ci, fais pas ça» au long de ses neuf saisons, à savoir Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Yannis Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte Lepic), Lucas Lepic (Timothée Kempen-Hamel), Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley), Lilian Dugois (Eliott Bouley), et Juliane Lepoureau (Salomé Bouley). Les téléspectateurs seront aussi ravis de revoir Isabelle Nanty et Cécile Rebboah, deux hilarantes habituées elles aussi.