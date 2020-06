«Fais pas ci, fais pas ça» : Guillaume de Tonquédec confirme son retour pour un épisode spécial

La série «Fais pas ci, fais pas ça» prépare son retour sur le petit écran, trois ans après sa conclusion sur France 2. Les Lepic et les Bouley reviendront dans un épisode spécial actuellement en préparation, selon les révélations de Guillaume de Tonquédec.

L’acteur, qui incarne le personnage de Renaud Lepic, a confirmé la nouvelle dans un entretien accordé au magazine Télé Star. «On en parle depuis longtemps et ce sera un unitaire qui est en cours d'écriture», annonce-t-il. «Aujourd'hui, nous n'avons qu'une envie, celle de nous retrouver», ajoute le comédien.

Ce n’est pas la première fois que Guillaume de Tonquédec évoque le retour de Fais pas ci, fais pas ça, qui a fait les belles heures de France 2 entre 2007 et 2017. En septembre 2019, il avait déjà laissé entendre que des discussions étaient en cours, et que le projet d’un unitaire était dans les tuyaux, au micro d'Europe 1.

«On s'est tous parlé, également avec Guillaume Renouil, le producteur (...) On adorerait et on est tous partant en tout cas», avait-il expliqué, précisant que l’épisode en question pourrait être diffusé lors d’un prime de 90 minutes «au moment des fêtes» de fin d’année. Tous les fans de Fais pas ci, fais pas ça ont une raison supplémentaire d’attendre la période de Noël cette année.

