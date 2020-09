Monopoly : les 10 éditions les plus folles

C'est une des stars de Noël. En 87 années d'existence, le Monopoly est devenu le jeu de société le plus connu de la planète. Pour relancer l'intérêt, la marque Hasbro met régulièrement en vente des éditions plus ou moins spéciales (200 au total sur la planète), dont certaines sont particulièrement étonnantes.

L'ÉDITION COUPE DU MONDE 98 (1998)

Un collector très sympathique que cette édition Coupe du Monde France 98, sortie l'année du sacre des Bleus. Il est toujours possible de la trouver en occasion, mais à un tarif élevé. Dans l'édition française, les célèbres rues parisiennes ont été remplacées par des équipes ayant participé au Mondial. Quant aux cartes Chance et Communauté, elles deviennent des cartes A domicile et A l'extérieur. Critique majeure : l'équipe la plus chère du plateau est le Brésil, alors que la France n'est que dans le milieu du classement. Carton rouge !

L'ÉDITION EURO (1999)

Sortie en 1999, quelques mois avant l'entrée en vigueur de l'euro, cette édition fleure bon la nostalgie. On peut par exemple acheter les pays de la zone euro, la France est la nation la plus chère (Cocorico), les pions sont des monuments européens marquants, et il y a des billets et des pièces en euros, idéales pour se familiariser avec ce qui était alors une monnaie toute nouvelle.

L'ÉDITION MONTCUQ (2008)

Depuis quelques années, les éditions du Monopoly dédiées à des villes ou des régions se multiplient. Parmi elles, certaines se distinguent, comme celle-ci, dédiée à Montcuq. Ce petit village du Lot est en effet célèbre depuis un épisode du Petit rapporteur mythique (Merci Daniel Prévost), diffusé en 1976. D'ailleurs, la rue la plus chère du plateau est celle du Petit rapporteur. Elle existe vraiment dans le village, et finalement, c'est un juste retour des choses.

L'ÉDITION EMPIRE (2013)

Vous en avez assez de l'avenue des Champs-Elysées et de la rue de la Paix ? Cette édition Empire est faite pour vous. Dédiée aux plus grandes entreprises de la planète, elle remplace les rues par des marques (Coca-Cola, Xbox, Beats by Dre, etc.), et le plateau a été légèrement modifié. Il n'y a que trois sortes de billets de banques, pas d'élimination et un des deux dés ne comporte pas de face 1, mais un symbole Echange, qui permet de négocier avec les autres joueurs. Un concept novateur, à essayer.

L'ÉDITION ZELDA (2014)

Evidemment, les licences ont assuré de très belles ventes à Hasbro Gaming, ces dernières années. La plus marquante a sans doute été l'édition Star Wars de 1997, qui a été la première grande collaboration du genre. De notre côté, nous avons une préférence pour l'édition Game of Thrones, et surtout pour l'édition Zelda, sortie en 2014. Les pions en métal, dédiés à l'univers de la saga, sont magnifiques, et la plupart des lieux marquants du monde d'Hyrule sont représentés, avec la possibilité d'obtenir des cartes Potion ou coffre ou trésor. Un plaisir de fan, oui, mais un plaisir quand même.

L'édition tricheurs (2018)

Parmi les dernières en date, l'édition Tricheurs permet aux joueurs de… tricher, mais dans un cadre bien précis. Si personne ne vous voit agir, tant mieux. Les joueurs sont par exemple incités à sauter des cases ou voler des billets, car certaines cartes à piocher vous indiqueront des objectifs de triche à remplir. La sanction sera terrible pour celui qui qui se fera prendre la main dans le sac. Il sera conduit en prison et sera même attaché au plateau avec des menottes.

L'ÉDITION Millenials (2018)

Une autre édition pleine d'humour : la version Millenials. Ici comme le proclame fièrement la boîte, «oubliez les propriétés, vous ne pouvez pas vous les payer». A la place, les joueurs millenials sont donc invités à visiter les plus endroits les plus tendance pour récupérer des points d'expérience. Que ce soit un brunch végan, un espace de coworking ou un festival de musique, chacun aura sa valeur. Les pions dorés, en forme de vélo, de smiley ou de hashtag, annoncent la couleur. Il ne faudra pas être le plus riche - l'argent n'existe pas - mais être le plus «expérimenté» pour l'emporter, un gobelet de Maté à la main.

L'ÉDITION MADAME MONOPOLY (2019)

Le progrès sociétal en marche. L'édition Madame Monopoly met en avant les femmes et les inventions que le monde leur doit (Isolement des cellules souches, Chauffage solaire, etc.). Le célèbre M. Monopoly moustachu est ici remplacé par sa nièce, au look beaucoup plus actuel, qui est aussi investisseuse et entrepreneuse. Les maisons et hôtels sont remplacés par des sièges sociaux et les cases Gare deviennent des cases Covoiturage, qui permettent de déplacer plus rapidement sur le plateau. L'agilité comme mode de vie et une version très fun à expérimenter.

L'ÉDITION la PARTIE LA PLUS LONGUE (2019)

Chez Hasbro Gaming, on ne manque pas d'humour. Monopoly a déjà une réputation de jeu interminable (ce qui est essentiellement dû aux règles persos appliquées par certains), le fabricant a donc décidé de pousser le bouchon encore plus loin avec l'édition La partie la plus longue. Le plateau est deux fois plus grand, on joue avec un seul dé, et les dettes sont divisées par deux. Bonne chance, la route sera longue.

MONOPOLY SPEED (2020)

Trop long, le Monopoly ? Avec l'édition Speed, une nouveauté de cette année, on accélère le rythme. Le plateau est livré avec un chronomètre, qui permet de limiter chaque partie à 10 minutes. Il y a une seule sorte de billets (1000) pour faciliter les transactions, toutes les propriétés ont la même valeur, et chaque joueur a son propre dé, car tout le monde les lance en même temps. Une édition novatrice, un peu perturbante au début, mais rafraîchissante.

BONUS : l'édition house divided

En 2020, cette édition très originale, mais réservée au marché américain, nous fait rêver. Elle propose de jouer l'élection présidentielle en remplaçant les propriétés par des Etats, que l'on peut acheter (Oui, c'est un peu gênant, mais c'est drôle). Au final, on installe des maisons aux couleurs des démocrates et des républicains sur les cases, pour faire basculer les suffrages. Les barbecues du dimanche après-midi risquent d'être animés, entre les partisans de Joe Biden et ceux de Donald Trump.