Un reportage de Sept à Huit sur les conditions de détention des agresseurs sexuels choque les internautes

Un sujet de Sept à Huit tourné dans une prison et diffusé ce dimanche 20 septembre a suscité de nombreuses réactions outrées sur les réseaux sociaux.

Les téléspectateurs ont été surpris de découvrir le fonctionnement du centre de détention de Mauzac (Dordogne), qui accueille principalement des délinquants sexuels, était-il expliqué, avec aujourd'hui environ 85% d'agresseurs sexuels, dont une majorité de pédophiles. Des hommes libres de se promener la journée dans l'enceinte de l'établissement, de se retrouver pour jouer aux cartes et parfois partir en randonnée encadrés par des conseillers pénitentiaires.

Le journaliste de TF1 a expliqué qu'à Mauzac, « les détenus gardent leur clé sur eux pendant la journée, moins violents, moins enclins à s'évader que les autres détenus, les criminels sexuels sont considérés par l'administration pénitentiaire, comme des prisonniers modèles ». Une description qui a abasourdi les internautes.

«C’est une honte ce reportage, faire passer des agresseurs sexuels pour des ‘prisonniers modèles’. Une honte !!», s’est notamment insurgé l'une d'entre eux. «Putain qu’est-ce que tu dois avoir les boules de voir le violeur de ta fille jouer à la pétanque et faire des randos dans les bois» s’est énervée une autre... Les messages de colère sont arrivés en masse sur les réseaux sociaux.

Je n'ose pas imaginer les conversations de ces "détenus" lors des promenades, et j'ose encore moins imaginer leurs retrouvailles à la sortie de "prison". Des amitiés se créent dans le vice. On s'étonne après qu'il y ait autant de récidives chez ces malades mentaux #septahuit

#septahuit j'ai vu le reportage, et honnêtement plus rien ne m'étonne depuis que j'ai appris qu'un attouchement sexuel est considéré comme un simple délit et non comme un crime aux yeux de la loi française, mais aujourd'hui des violeurs d'enfants prennent moins cher qu'un dealer

— 666.667 (@perrineltrnl2) September 20, 2020