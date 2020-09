Wandavision : Disney dévoile une première bande-annonce alléchante

Disney+ a dévoilé la première bande-annonce de sa série Marvel Wandavision.

Entre ambiance de sitcom des années 1950 en noir et blanc, et film de super-héros contemporain en couleurs, l’univers de Wandavision mélange les genres et s’annonce aussi énigmatique que loufoque. La bande-annonce en cela confirme ce qu’annonçait Paul Bettany, l’interprète de Vision, dans une interview : « C’est tellement avant-gardiste, étrange et désordonné, puis ça se déplace sans transition vers un territoire plus familier. Mais l’endroit où cela commence est tellement bizarre.»

Difficile, à partir des premières images, de savoir quelle trajectoire va prendre la série… Pour tenter de les situer dans le MCU, les événements de Wandavision se déroulent après ceux d’Avengers : Endgame. Wanda Maximoff, la Scarlet Witch des films Avengers pourrait y pleurer la mort de Vision, l'androïde doué de conscience qui protégeait l'une des pierres de l'Infini ayant été tué par Thanos dans Infinty War...

S’agit-il alors d’une réalité alternative, ou bien d'images issues de l'esprit de la sorcière rouge (incarnée par Elizabeth Olsen), puisque Vision semble ressuscité ? La bande-annonce commence par montrer les deux personnages en couple, menant une vie «idyllique» d'Américains moyens comme on pouvait en voir dans les séries américaines des années 1950. Ovni dans l'univers Marvel, Wandavision semble se plaire à jouer avec les codes de la télé. Clin d'oeil à une série culte, le personnage de Wanda version noir et blanc n'est d'ailleurs pas sans rappeler une certaine Samantha dans Ma sorcière bien-aimée...

Comme dans le film Doctor Strange 2 dont le scénario joue avec des réalités alternatives, les personnages de Wandavision pourraient se déplacer d’un univers temporel à un autre via un portail, à moins qu’ils ne soient prisonniers d’un monde artificiel à la Truman Show ? Pour en avoir le cœur net, il faudra d’autres images ou quelques éclaircissements de la part de Marvel... La date précise reste encore à confirmer mais Disney+ devrait la proposer en décembre prochain.