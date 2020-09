Crac Crac : Monsieur Poulpe dévoile la saison 2 de son podcast sur myCanal

Monsieur Poulpe revient ce mois-ci avec la saison 2 de son podcast Crac Crac, le « programme à découvrir les yeux bandés, et le reste aussi », sur myCanal et les plateformes de streaming.

Pour cette nouvelle saison, le créateur et animateur de l’univers Crac Crac alias Monsieur Poulpe, sera au côté de la journaliste et autrice féministe Renée Greusard, qui «co-animera le podcast et partira en reportage immersif», et Maxime Donzel, qui «sondera les rêves humides des internautes et décryptera la pop culture avec le ton pop porn dont il a le secret dans sa rubrique ‘Culture bite’», est-il annoncé.

Pour son retour, l’émission se penchera sur le «sexe d’après» dans «le monde d’après» : Quel impact a eu la covid sur nos libidos pendant et après le confinement ? Tous les types de sexualités ont-ils été impactés de la même manière ? Le déconfinement a-t-il vraiment été le feu d’artifesse de sexe qu’on pouvait imaginer ? Comment les travailleurs du sexe se sont-ils adaptés à cette nouvelle réalité ? Quelles sont les plateformes, comme Onlyfans, qui ont explosé ?

Dans les numéros suivants, Crac Crac explorera «en profondeur» les relations entre le sexe et le cinéma, l’art, la santé, la parentalité et même l’asexualité.

A noter que cette nouvelle saison sera composée de 9 épisodes, dont deux enregistrements live exceptionnels au Théâtre de l’Oeuvre.