Conan Le Barbare : bientôt une série avec le héros culte

Une série en live-action autour du personnage culte Conan le Barbare serait en préparation du côté de Netflix, rapporte le magazine Deadline.

Après avoir acquis les droits de la saga, la plate-forme de streaming chercherait actuellement un showrunner pour mettre sur pied l’ambitieux projet (abandonné il y a peu par Amazon Prime Video). La production exécutive a d’ores et déjà été confiée à Fredrik Malmberg et Mark Wheeler (co-producteurs de la série «Mad Men»).

Créé en 1932 sous la plume de Robert E. Howard, Conan le Cimmérien a été popularisé par Arnold Schwarzenegger dans deux films cultes des années 1980 (et apparu aussi sous les traits de Jason Momoa dans un film de 2011 qui n’a pas reçu le même succès). Ce héros surpuissant pourrait aussi par la suite devenir la star d’autres nouveaux films et séries, en live-action ou en animation, Netflix ayant, selon Deadline, acquis les droits de la saga littéraire. Quant à savoir de quoi parlera cette première série autour du charismatique héros, on ignore pour l’heure s’il s’agira d’un reboot ou de nouvelles aventures.

Netflix semble déterminé à élargir son catalogue fantasy. La plate-forme propose déjà «The Witcher» (elle aussi appelée à être déclinée en prequel et film animé), et ambitionne d'adapter «Les Chroniques de Narnia».

En attendant, on ne boude pas notre plaisir de revoir la bande-annonce du film «Conan le Barbare» (1982) avec le musculeux Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, un ancien esclave à la force extraordinaire qui cherche à venger la mort de ses parents assassinés par le chef d'une secte adorant les serpents. Pour être le plus affûté possible, le futur Terminator - élu à plusieurs reprises Mr Univers et Mr Olympia (deux références chez les bodybuilders) - avait entrepris un programme de préparation physique intensive de dix-huit mois avant le début du tournage. L’épée qu’il devait porter était réputée extrêmement lourde, et l’acteur avait dû, selon les rumeurs, assurer lui-même ses cascades faute de trouver une doublure avec la même impressionnante carrure.