Cobra Kai : une date pour la 3e saison et une 4e déjà commandée

Netflix vient de publier un teaser de la saison 3 de «Cobra Kai» dont la diffusion est programmée pour le 8 janvier 2021. La plate-forme de streaming confirme également qu’une quatrième verra bien le jour.

Une bonne nouvelle pour les nombreux fans de cette ancienne série YouTube qui vient de migrer chez Netflix. Avec cette décision, la plate-forme de streaming confirme son intention de poursuivre l’histoire de la rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence qui, de manière un peu inattendue, a réussi à trouver son public avec cette déclinaison en série télévisée.

(Attention, la suite de l’article contient des spoilers sur les saisons 1 et 2).

Dans le teaser, on peut voir le disciple de Johnny Lawrence, Miguel, entre la vie et la mort dans un lit d’hôpital. Un état critique dû à sa chute après une bagarre au lycée avec Robby Keene, fils de Johnny et élève de Daniel. Ce dernier va se retrouver incarcérer dans un centre de détention pour mineur. On voit également Miguel reprendre connaissance. Sans savoir dans quel état il se trouve. Et s’il pourra un jour retrouver l’usage de ses jambes.

De retour dans la saison 2 dans le rôle du senseï fanatique John Kreese, le comédien Martin Kove s’est exprimé à propos de cette saison 3 sur le site américain Collider. «Il sera beaucoup question de leadership. Sans aucun doute, il y aura beaucoup d’action, mais je ne peux pas dire à quel point. Ce sera très présent, et vous verrez aussi les prouesses techniques. (...) C'est très excitant. Et très surprenant. Et vous serez aussi heureux car vous en apprendrez davantage sur les histoires des personnages que vous adorez», explique-t-il.