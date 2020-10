Fort Boyard : les tigres appelés à disparaître

Alors que Fort Boyard a amorcé une réflexion quant à l’exploitation des animaux dans le jeu, Alexia Laroche-Joubert annonce que les tigres qui apparaissent actuellement à l'écran ne seront pas remplacés après un certain âge.

«Kali, âgé de 15 ans, a pris sa retraite, et nous avons décidé de ne pas le remplacer. C’est exactement ce que prévoit aussi de faire l'Etat avec les delphinariums », a annoncé au Parisien la productrice, qui a pris cette décision avant les récentes déclarations de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili sur la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants.

Quant à l’âge théorique de la mise à la retraite des tigres de Fort Boyard, «elle dépend aussi de l'état physique général, il y a des tigres et des lions qui sont encore en piste à 20 ans », indique-t-elle.

Agés de 9 et 3 ans, Tosca et Kashemir, les deux tigres qui apparaissent actuellement dans l’émission et pour laquelle ils restent deux mois par an sur le fort (le reste du temps ils résident au parc du Puy-du-Fou), ont donc normalement encore de longues années de service devant eux…

La nouvelle de ce non-remplacement des tigres ne devrait donc pas vraiment satisfaire les personnalités comme Hugo Clément qui a milité, le jour même de sa dernière participation au jeu de France 2 en août dernier, pour une émission « sans animaux ». Le journaliste, fervent défenseur du référendum pour les animaux, s'est dit «farouchement opposé à la captivité d'animaux sauvages dans un but de divertissement», ajoutant que « des tigres n'ont rien à faire derrière des barreaux au milieu de l'océan. »

Alexia Laroche-Joubert l’assure cependant : « Nous sommes très soucieux et attentifs au bien être de nos tigres, Nous travaillons avec notre prestataire dans un cadre légal qui tient compte de l'évolution des conditions animales et qui possède toutes les autorisations pour élever, dresser, et présenter les tigres sur le fort. Au-delà de cela, nous travaillons en étroite collaboration avec les services vétérinaires de la région qui, chaque année, viennent vérifier nos infrastructures pour s'assurer que les tigres seront dans de bonnes conditions pendant la durée où ils seront sur le Fort. »