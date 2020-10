Elon Musk : HBO va développer une série sur sa société SpaceX

La chaîne américaine HBO développe actuellement une série centrée sur SpaceX, la compagnie d’exploration spatiale fondée par le milliardaire Elon Musk.

Déclinée en 6 épisodes, elle basera son scénario sur le livre «Elon Musk - Tesla, Paypal, SpaceX : l'entrepreneur qui va changer le monde» d’Ashlee Vance publié en 2017, rapporte le site américain Variety. La série racontera notamment comment Elon Musk, qui a toujours rêvé de partir à la conquête de l’espace et de coloniser de nouvelles planètes, a sélectionné personnellement plusieurs ingénieurs pour partir travailler sur île perdue du Pacifique pour y construire, et lancer, la première fusée SpaceX en orbite autour de la Terre.

C’est l’auteur Dong Jung (Star Trek Beyond, The Cloverfield Paradox) qui sera en charge de l’écriture du scénario, et à la production. Le comédien Channing Tatum sera présent au générique en tant que producteur exécutif via sa société Free Association. Ashlee Vance, l’auteur du livre, sera également associé au projet.