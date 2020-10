Luther : la série britannique avec Idris Elba adaptée par TF1

Série britannique lancée outre-Manche sur la BBC en 2010, avec Idris Elba dans le rôle principal, «Luther» va avoir droit à son adaptation française sur TF1.

La première chaîne vient d’annoncer le lancement du tournage d’une première saison, qui comptera six épisodes, à Paris et dans sa région. Les téléspectateurs retrouveront deux comédiens aperçus dans Infidèle, série actuellement diffusée sur TF1, dans les rôles principaux. Christopher Bayemi reprendra le rôle d’Idris Elba, tandis que Chloé Jouannet prêtera ses traits au personnage d’Alice, incarnée par Ruth Wilson dans la version originale. Le casting pourra également compter sur la présence de Nadia Farès, Sagamore Stévenin, Thierry Frémont, Barbara Cabrita et Aurélien Wiik.

TF1 a dévoilé le synopsis officiel de la série :

Théo Luther est le plus redoutable chef de groupe de la Brigade criminelle de Paris. Après avoir traqué un tueur d’enfants pendant de longs mois, il fait une dépression et met son mariage en péril. Aujourd’hui, réintégré dans son unité, Théo est sous surveillance. Pour être pleinement réhabilité, il va devoir vaincre tant ses démons intimes que les criminels. Sa première enquête le mène à Alice qu’il soupçonne du meurtre de ses parents. Incapable de prouver sa culpabilité, il enrage devant cette jeune femme qui le nargue ouvertement … Désormais, Luther combat les pires assassins du Grand Paris sous le regard d’une tueuse qui semble être - pourtant - la seule à le comprendre.

Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.