Infidèle : de quoi parle cette série dont la saison 2 démarre ce jeudi 1er octobre sur TF1 ?

Après le succès de sa première saison diffusée en janvier 2019 sur TF1, Infidèle, avec l'actrice Claire Keim, dévoile à partir de ce jeudi 1er octobre sa saison 2.

Adaptation française de la série Dr Foster créée en 2015 par Mike Bartlett, Infidèle saison 1 plongeait dans la vie d’Emma (Claire Keim), une belle et brillante médecin qui fait un jour face à l’infidélité de son mari (Jonathan Zaccaï), lequel entretient une liaison avec Candice (Chloé Jouannet), une femme beaucoup plus jeune que lui. Les six nouveaux épisodes que s’apprêtent à dévoiler TF1 se démarquent désormais de son modèle britannique, les créateurs d’Infidèle ayant souhaité cette fois partir d'une page blanche pour proposer au public français une suite inédite.

« Les options de la saison 2 originale étaient assez radicales et allaient loin dans la folie des personnages et leurs excès. Les scénaristes ont recentré cette saison sur les conséquences intimes, psychologiques de l’adultère et du divorce sur l’ensemble des personnages. Elle est davantage dans le réalisme et l’humain », explique Claire Keim qui incarne le personnage principal, le docteur Emma Sandrelli, une femme meurtrie après avoir vu (en première saison) sa vie voler en éclats, qui tente désormais de se reconstruire auprès de son fils et de ses patients. « Je pensais qu’un certain laps de temps se serait écoulé entre la fin de la saison précédente et la nouvelle mais on retrouve finalement les personnages au lendemain de leur séparation. Emma est encore fébrile, presque tremblante des derniers événements », raconte l’actrice.

Aux côtés de Claire Keim, Jonathan Zaccaï et Chloé Jouannet reprennent leur rôles respectifs tandis que Tom Leeb intègre le casting. Le comédien et chanteur incarne Gabriel, un jeune ostéopathe qui s’installe dans le cabinet d’Emma Sandrelli. « Gabriel débarque dans la vie d’Emma par hasard. Du moins, c’est ce qu’elle pense lors de leur rencontre. Cultivant une certaine part de mystère, Gabriel la chamboule et la pousse dans ses retranchements. Il lui fait vivre des choses nouvelles dont elle a besoin. Mais, en même temps, Emma est très incertaine sur la nature de leur relation parce qu’il cache quelque chose », détaille le fils de Michel Leeb, qui ajoute que« Gabriel cherche avant tout à la charmer mais il se fait surprendre car il réalise qu’il éprouve des sentiments pour Emma qui s’amplifient au fil des épisodes »…

« C’est excitant de développer un personnage sur la longueur. On peut prendre le temps d’exploiter ses traits de caractère », se réjouit l’acteur qui garde un bon souvenir du tournage. «Claire Keim est d’une douceur et d’une bienveillance constante. Elle est très généreuse dans son jeu. Elle veillait constamment à ce que mon intégration au sein de l’équipe se passe bien. Nous partageons des scènes intimes et d’autres séquences où une parfaite confiance entre comédiens est indispensable. J’ai développé une très bonne relation avec les deux réalisateurs, Didier Le Pêcheur et Didier Bivel. Honnêtes, droits et à l’écoute, ils ont su me guider», confie ainsi celui qui trouve ici son tout premier rôle récurrent dans une série. A noter qu’il sera aussi au casting de la série «Plan B» avec Julie de Bona pour TF1, actuellement en tournage, ainsi que des films «C’est la vie» en décembre 2010 et «Pourris gâtés» en février 2021.