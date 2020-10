Paris Podcast Festival : la saison 3 démarre ce jeudi 15 octobre

Le Paris Podcast Festival et la Gaîté lyrique proposeront la saison 3 du festival, du 15 au 18 octobre.

Au programme, des rencontres, des découvertes, des écoutes en avant-premières, des enregistrements publics, mais aussi des ateliers, débats, masterclasses et bien sûr la compétition officielle.

Pandémie de Covid-19 oblige, cette année le festival a dû se réinventer pour accueillir les spectateurs dans le respect d’un protocole sanitaire strict. Les festivaliers devront donc obligatoirement réserver leurs places gratuites sur la billetterie en ligne pour accéder aux salles de la Gaîté Lyrique. Mais le Paris Podcast Festival a également souhaité cette année se déployer sur d’autres lieux en proposant des séances Hors les murs : le MK2 Quai de Loire et le Ground Control. Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer ou qui souhaitent rester chez eux, le festival passe en mode digital, avec la retransmission en direct des temps forts de la programmation sur les réseaux sociaux du Paris Podcast Festival.

Côté invités, le Paris Podcast Festival recevra notamment Melody Gardot, Bilal Hassani, Eric Rochant, Eric & Quentin, Titiou Lecoq, Lorie Pester, Nach, Gringe ou encore Pénélope Bagieu qui « nous fait également l’honneur d’être la présidente du jury du Paris Podcast Festival », annoncent les organisateurs. Monsieur Poulpe et Renée Greusard sont aussi annoncés pour un enregistrement d’un épisode de Crac Crac, « le podcast qui vous lubrifie les lobes ».

Parmi les autres immanquables, rendez-vous sera pris avec les podcasts à succès comme Coming Out de Spotify, le Coeur sur la table de Binge Audio sur nos liens et notre rapport avec les autres, Bookmakers d’Arte Radio qui porte sur les secrets de fabrication des écrivains, ou encore un épisode inédit et original de L’Experience de France Culture, l’espace de création libéré des genres radiophoniques.

Le détail de la très riche et alléchante programmation de l'événement est à retrouver ici.

Le podcast en plein boom

Dévoilé à l’occasion du Podcast Festival, un sondage de l’institut CSA-Havas démontre combien le média connaît un engouement croissant. Avec une notoriété et des habitudes d’écoute en nette hausse sur un an, le podcast natif continue de s’épanouir. 14% des Français âgés de plus de 18 ans déclarent en écouter toutes les semaines, soit 5 points de plus qu’il y a un an. Une expansion qui devrait se poursuivre. Deux tiers des auditeurs estiment que leur fréquence d'écoute a augmenté depuis qu’ils ont commencé à écouter des podcasts natifs. La moitié prévoit d'en écouter davantage les six prochains mois.

Et le confinement a boosté la tendance. 13% des auditeurs hebdomadaires de podcasts natifs ont commencé pendant le confinement et 61% de ceux qui en écoutaient déjà ont augmenté leur fréquence d’écoute pendant cette période.

Occasion rêvée de découvrir d'autres pépites à se mettre entre les oreilles, le Paris Podcast Festival donnera à ces aficionados de quoi poursuivre leur habitude. Source d'information pour certains, synonyme de bien-être et d’évasion pour d'autres, le podcast natif ouvre pour tous un champs infini d'explorations de nouveaux mondes, qu'ils soient réels ou fictionnels.

3è édition du Podcast Festival, du 15 au 18 octobre 2020.