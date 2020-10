Monstre sacré : la série sur un drame sexuel avec Robbie Coltrane (Harry Potter) à voir ce soir sur Arte

Arte rediffuse ce jeudi 15 octobre à 20h55 la série en quatre épisodes «Monstre sacré». Réalisée en 2016, soit avant que n’éclate l’affaire Weinstein, elle suit un humoriste très populaire sur lequel s’abat du jour du lendemain une vague d’accusations de viols.

Sa vie et celles de ses proches basculent, dont celle de sa fille (parfaite Andrea Riseborough), en cure de désintoxication et qui s’interroge sur la relation qu'elle entretient avec son père. Celle de son épouse, une fervente catholique qui pardonnait jusque-là à son mari ses «incartades». Enfin celle de son complice de toujours, un humoriste adulé comme lui, qui va devenir un témoin-clé.

Tantôt poupin tantôt disgracieux, le visage du personnage principal campé par Robbie Coltrane (Harry Potter) suscitera-t-il la confiance ou le dégoût dans sa famille et dans l’opinion publique ? Très bien écrite, la série semble hésiter mais finit par trancher. Elle s’attache aussi à montrer comment la solidarité machiste à l’œuvre dans le showbusiness va tenter d’étouffer l’affaire.

Si les faits relatés dans Monstre sacré sont fictifs, ils rappellent aux téléspectateurs l'affaire Harvey Weinstein, un des plus gros scandales sexuels depuis 2017 dans le sillage duquel les hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc ont déferlé, mais aussi celle du comédien Bill Cosby. Ce dernier purge actuellement une peine de prison après avoir été reconnu coupable, en 2018, d’avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand en 2004. Il est également accusé de faits similaires par plus de 60 femmes, la plupart étant prescrits. Réalisée en 2016, la série Monstre Sacré fait en fait plusieurs fois référence à un autre authentique scandale qui avait secoué l’Angleterre en 2012, celui de Jimmy Savile, un présentateur télé accusé au lendemain de sa mort de centaines d’agressions sexuelles.