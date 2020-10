Une étudiante sur vingt dit avoir déjà été victime de viol, dans une étude réalisée dans l'Enseignement supérieur. L'objectif de cette dernière ? Evaluer l'ampleur des violences sexuelles dans le milieu étudiant.

Cette enquête a été réalisée par l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'Enseignement supérieur, qui s'est constitué en mai 2019. Un questionnaire, diffusé en ligne entre avril et décembre 2019 auprès des étudiants d'une cinquantaine d'universités, prépas, grandes écoles, BTS, DUT, a reçu 10.381 réponses, majoritairement des femmes (76%).

«Même si la méthode choisie a été conçue et validée par un groupe de travail interprofessionnel, cette enquête reste avant toute chose une initiative étudiante», selon les auteurs.

34% des étudiants affirment avoir été victimes ou témoins de violences sexuelles

Et les données récoltées sont significatives. Une étudiante sur 20 (5%) déclare avoir déjà été victime de viol. Une étudiante sur 10 (11%) a été victime d’agression sexuelle. C'est aussi le cas de 5% des hommes, selon cette étude. L'effet de groupe (20%), l’impunité (18%), la consommation excessive d’alcool (18%) et le manque d’éducation des étudiants (18%) sont les causes de violence les plus souvent énoncées dans le questionnaire.

Au total, 34% des étudiants affirment avoir été victimes ou témoins de violences sexuelles : pour 24% d’entre eux, les violences ont été subies sous l’emprise de l'alcool. Les faits de violence physique ont lieu plutôt en soirée ou en week-end hors du campus : c’est le cas pour 56% des viols. Ces violences sont principalement le fait d'étudiants. «Il s’agit donc souvent du cercle d’amis proches et de personnes connues de la victime», détaille le rapport.

Des dispositifs mis en place insuffisants

Par ailleurs, 35% des hommes questionnés considèrent leur établissement comme égalitaire contre 27% des femmes. Et la proportion de répondants qui considèrent leur établissement comme sexiste augmente significativement avec les années d'études.

«Nous faisons l’hypothèse que les étudiantes et étudiants (...) prennent conscience de la réalité des violences sexistes au fur et à mesure de leur vie étudiante», soulignent les auteurs de l'enquête. Les dispositifs mis en place par les établissements pour faire face à ce type de situations sont méconnus, conclut enfin le rapport. En effet, plus d’un quart des répondants ne savent pas s’il en existe dans leur établissement et 18 % considèrent qu’il n’en existe aucun.