«On est presque en direct» : le sketch de Laura Laune crée le malaise

Invitée de Laurent Ruquier dans «On est presque en direct» ce samedi soir, l’humoriste et chanteuse Laura Laune a interprété une chanson corrosive qui a suscité le malaise sur le plateau et chez les téléspectateurs.

Habituée des polémiques, la gagnante de la 12e saison de La France a un incroyable talent a dégainé une nouvelle fois son humour (très) trash. «Moi, comme les jurés des Césars, je sucerais bien la queue de Polanski, mais dommage je suis trop vieille pour lui. On peut critiquer la Shoah, dire que c’est mal on a le droit, mais on ne m’ôtera pas de l’idée qu’à cette époque au moins les trains roulaient», a-t-elle entonné le sourire aux lèvres, tandis que l’assistance, entre stupéfaction et sourire gêné, se crispait de plus en plus.

Et la chanteuse de continuer ainsi : «Et les cathos j’ai une idée, allez tous vous faire enculer, et les migrants c’est comme les Aspégic, dans l’eau ça disparaît c’est magique. Pourquoi les Noirs conduisent des taxis ? Pour que les Blancs soient en retard aussi. Et les Chinois bouffez-vous entre vous, comme ça, ça fera d’une pierre deux coups. Les musulmans c’est comme le réseau, quelquefois ça saute dans le métro. Quand ils se bourrent la gueule, les nains sont-ils à moitié vides ou à moitié pleins ? Mais je ne dirai rien sur Mimie Mathy, car je trouve que ça serait petit.»

Alors que ces paroles ont fait souffler un léger vent froid sur le plateau, les internautes ont beaucoup réagi sur les réseaux sociaux. A noter que la jeune Belge avait déjà créé la polémique après la diffusion en 2018 de l'une de ses blagues dans une séquence d'un JT de France 2 : «Quel est le point commun entre les juifs et les baskets ? On en trouve plus en 39 qu'en 45.»

