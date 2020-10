Disney+ : un acteur de Star Wars dans la série «Moon Knight»

Le comédien Oscar Isaac serait en tête de lice pour incarner le rôle principal dans la prochaine série Marvel de Disney+, «Moon Knight», rapporte le site américain Variety.

Connu pour ses rôles dans la dernière trilogie Star Wars – dans laquelle il incarne le pilote de la Résistance Poe Dameron – Oscar Isaac n’est pas étranger à l’univers Marvel, puisque c’est lui qui incarnait le super-vilain dans X-Men : Apocalypse.

L’acteur prêtera ses traits au personnage de Marc Spector, un ancien agent de la CIA devenu mercenaire. Après une mission en Égypte où il est laissé pour mort dans le désert, son corps inanimé est placé dans une tombe située au pied de la statue du dieu de la Lune, Khonshu. Ce dernier lui apparaît comme une vision, et le ramène à la vie avec la mission de devenir un chevalier luttant contre l’injustice en usant de la force de l’astre (pas un superpouvoir, juste une force supérieure à la moyenne les nuits de pleine lune). Marc Spector se crée plusieurs identités pour combattre le crime, ce qui ne fait qu’accentuer ses troubles psychologiques.

La série sera pilotée par Jeremy Slater, le créateur de la série Umbrella Academy. A l’heure actuelle, aucune date de mise en production ou de diffusion, n’ont été révélées par Disney+ qui reste très discret sur le sujet. Moon Knight viendra s’ajouter à la liste des séries Marvel attendues sur la plate-forme de streaming, notamment WandaVision qui doit débarquer d’ici la fin de l’année, The Falcon and The Winter Soldier, ou encore Loki.