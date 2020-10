Rick & Morty : le créateur évoque la saison 5

La saison 5 de «Rick & Morty» se prépare. Et selon Dan Harmon, un des créateurs de la série animée, la production est amplement dans les temps.

Si les fans ont dû attendre quasiment deux ans et demi entre les saisons 3 et 4, ce cinquième chapitre de Rick & Morty devrait voir le jour prochainement, a assuré Dan Harmon lors d’une conversation virtuelle organisée par le site américain SyFy Wire. La crise sanitaire, contrairement à d’autres productions, n’a eu aucun impact sur le rythme de travail des équipes. Bien au contraire, selon lui. «On n'a jamais été aussi dans les temps. On est plus concentrés sur l’ensemble de la production sans l’environnement du bureau. La colonie d’abeille travaille à distance, donc le miel est produit avec plus de régularité. Ca marche pour nous», explique-t-il.

Dan Harmon s’est toutefois bien gardé de donner une quelconque indication sur la date de diffusion de cette saison 5 de Rick & Morty sur Adult Swim. Mais il n’a pas hésité à teaser un des épisodes écrit par Rob Shrab (avec lequel il a déjà travaillé sur Monster House et Community) qui verra Morty vivre une histoire d’amour avec un personnage qui n’est pas Jessica. «Morty a une relation avec une personnage féminin qui n’est pas Jessica. C’est une petite histoire géniale, et c'est Rob Schrab, un très, très vieil ami et collaborateur, qui l’a écrite. C’est un auteur au coeur tendre, un adolescent, à la Jon Hughes, il ressent les choses avec un niveau d’émotion qui n’est plus de son âge», précise Dan Harmon.

L’autre information majeure de cette conversation virtuelle est que la saison 6 de Rick & Morty est déjà en cours d’écriture, à tel point qu’il avoue avoir des difficultés à différencier les deux quand il parle de la série. «Immédiatement après cette conversation, je vais aller visionner une animation pour un des derniers épisodes de la saison 5. Et pourtant, nous sommes très avancés dans l’écriture de la sixième. Je supervise la conclusion des deux saisons, et après je peaufine le dernier épisode de l’une et le premier de l’autre. Donc je n’arrive plus à faire la différence», avoue-t-il.

Pour rappel, en 2018, Dan Harmon et Justin Roiland ont signé un contrat avec la chaîne américaine Adult Swim pour une commande de 70 nouveaux épisodes. Ce qui, en incluant la saison 4, représente sept nouveaux chapitres.