Les frères Duffer (Stranger Things) assurent que le public souhaite plus de scénarios originaux

Présents sur le tapis rouge de la cérémonie des Gotham TV Awards, les frères Duffer ont insisté sur l’importance de proposer des scénarios originaux aux spectateurs.

L’amour du risque. Récompensés lors de la cérémonie des Gotham TV Awards, la nuit dernière, par un prix saluant leur talent de visionnaires, les frères Duffer en ont profité pour rappeler l’importance de proposer des histoires originales aux spectateurs, malgré le risque que cela peut représenter de se lancer dans l’inconnu pour les studios.

«Je m'adresse à tous ceux qui, dans cette salle, ont un quelconque pouvoir : choisissons le risque plutôt que la peur. Faisons tout notre possible pour aider les nouvelles voix, pour créer des histoires personnelles audacieuses, et ensuite, laissons-les faire», a expliqué Matt Duffer. «Premièrement, je dirais que c'est moins de travail pour vous. Deuxièmement, cela vous rapportera beaucoup d'argent. Mais surtout, cela aura pour résultat d'être plus cool», a-t-il continué.

Ross Duffer à quant à lui rappelé à quel point «Stranger Things» était un pari risqué avant de devenir un phénomène télévisuel incontournable, dont l’ultime saison 5 a réuni des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde en janvier dernier.

«Je ne saurais trop insister sur le risque insensé que représentait Stranger Things, et sur le fait que le projet semblait totalement absurde sur le papier. Vous savez, nous n'avions qu'un seul film, que Warner Bros a tellement détesté qu'ils ont refusé de le distribuer, et un scénario bizarre de 50 pages mettant en scène des enfants – mais qui ne s’adressait pas aux enfants. Personne n'en voulait», a-t-il souligné.