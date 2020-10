Scarlett Johansson s'est mariée pour la troisième fois

Fiancés depuis moins d'un an, Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés, lors d'une cérémonie intime.

Après trois ans d'amour, la comédienne a dit oui à l'humoriste du «Saturday Night Live». Les tourtereaux ont astucieusement annoncé la nouvelle par le biais des réseaux sociaux d'une association américaine distribuant des repas aux plus démunis, dont la situation se voit dégradée par la crise sanitaire.

«Nous sommes ravis de vendre la mèche en annonçant que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end au cours d'une cérémonie intime avec leurs familles très rapprochées et leurs proches adorés, en respectant les règles de précautions sanitaires mis en place par les autorités de santé», peut-on lire sur le compte Instagram de l'association «Meels on Wheels America» :

A travers ce post plein d'humour; à l'image de Colin Jost, les jeunes mariés ont fait néanmoins savoir que leur vœu de mariage était avant tout d'aider «Meals on Wheels» dans ses distributions de repas aux personnes âgées vulnérables à travers les Etats-Unis. «Veuillez considérer qu'un don équivaut à un cadeau de mariage pour l'heureux couple en cliquant sur le lien dans notre bio», peut-on encore lire.

Un troisième mariage

A seulement 35 ans, la star de «Lucy» se marie pour la troisième fois. Elle avait divorcé de Ryan Reynolds en 2010, après deux ans de mariage, puis avait épousé le publicitaire français Romain Dauriac en 2013, le père de sa fille Rose, née en 2014. Le couple avait ensuité divorcé en 2017.

Il avait fallu attendre mai 2019, pour que la star se fiance à Colin Jost, humoriste de 38 ans. En 2020, ce dernier avait émis de gros doutes quant à la possibilité d'un mariage dans les conditions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 : «Ce n'est pas le moment de rassembler tous nos proches âgés, proches à risques, en un grand groupe», avait-il noté. Finalement, le couple semble avoir eu les autorisations nécessaires, en prenant toutes les précautions.