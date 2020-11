Coronavirus : Inès, l’ex-candidate de Koh-Lanta, affirme qu’il y aura une 3e vague

Après avoir annulé sa participation à l’émission «La bataille des couples» sur TFX, Inès Loucif, infirmière de profession, a affirmé sur Instagram qu’une troisième vague de l’épidémie de coronavirus était à redouter.

La candidate incontournable de Koh-Lanta : l’île des Héros sur TF1 a choisi de rester à Paris afin d’apporter son aide aux hôpitaux qui doivent faire face au nouveau pic de l’épidémie qui touche actuellement la France, avec la mise en place d’un deuxième confinement de la population à la clé. Selon l’infirmière, la situation dans les établissements de santé s’est détériorée par rapport à la première vague. Et elle redoute que cela ne soit qu’une étape supplémentaire face au virus. Inès Loucif fait également part de son désarroi devant l’attitude du gouvernement vis-à-vis du personnel hospitalier.

«On se tape une deuxième vague, il y en aura une troisième. J'ai été traumatisée par ce que j'ai vu lors de la première, des conditions, des protocoles qu'on était obligé de suivre qui étaient durs. Là, ça redevient hardcore, le personnel est au bout du bout, et on va se retaper une troisième vague c'est certain», explique-t-elle dans sa story Instagram. «Je suis tellement remontée contre le gouvernement, et sur cette deuxième vague, il y a de moins en moins de personnel soignant. Ils sont soit touchés par le Covid, soit en dépression. Et merci pour la revalorisation», poursuit-elle.