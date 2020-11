Inès, ex-candidate de Koh-Lanta, annule sa participation à l’émission «La bataille des couples»

Inès Loucif, ancienne finaliste de «Koh-Lanta», vient d’annoncer qu’elle ne participera pas à l’émission «La bataille des couples» sur TFX. Une décision aussi soudaine que courageuse.

Alors qu’elle figurait au casting de la saison 3 du programme, la jeune femme a publié une story sur son compte Instagram pour annoncer qu’elle déclarait finalement forfait. Sans expliquer les véritables raisons de son désistement. «Il s’est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j’ai dû faire le choix de ne pas partir. Sachez que ma décision est vraiment réfléchie même si elle a été prise d’urgence», écrit celle qui est en couple avec Tristan depuis leur rencontre sur le tournage de La Villa des cœurs brisés.

«Peut-être que dans quelque temps vous pourrez comprendre. Mais je ne peux pas participer à cette aventure. En plus c’était vraiment ce que j’aime le plus : me dépasser, la compétition, la stratégie, les embrouilles... Vous savez que j’aurais vraiment été dans mon élément ! Mais tant pis, ce n’est pas pour moi cette fois-ci. J’espère que vous comprendrez», poursuit-elle.

Inès Loucif a également écarté tout malentendu avec la production de l’émission de téléréalité. «Ce n’est pas contre la production. Je m’entends très bien avec cette production. Ils prennent énormément soin de moi. Ça a été très compliqué pour moi de leur faire ça à la dernière minute, mais comme je vous ai dit, c’est très important pour moi donc je ne peux pas partir, je dois rester ici», précise la jeune femme, qui en a profité pour donner rendez-vous à ses fans le 16 novembre prochain sur TFX pour la saison 6 de La Villa des cœurs brisés.

Mais pourquoi cette annulation de dernière minute ? Selon le site de TV Mag, Inès Loucif, qui est infirmière de profession, a choisi de rester à Paris afin de se rendre disponible auprès des hôpitaux qui doivent faire face à la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus. Une décision qui force le respect.