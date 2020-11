Stéphane Plaza : fatigué de passer des tests Covid, il renonce à tourner des émissions

Dans un message posté sur son compte Instagram, l’agent immobilier et animateur de M6 Stéphane Plaza annonce qu’il se met en retrait de la télévision, son corps « n’en pouvant plus de passer les tests » de recherche de Covid-19.

«Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat. Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus. Je passe à travers les gouttes, mais toujours le même schéma : je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps. J’en suis donc à une soixantaine de tests», explique-t-il avant d’annoncer qu’il va freiner ses activités télévisuelles. «A 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et les grosses têtes bon courage à tous !»

Au moment de l'annonce du reconfinement, Stéphane Plaza avait déjà passé un coup de gueule sur le réseau social. «Pendant le confinement les enfants continuent de naître, les amoureux de s'unir, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeunes de s'installer et les moins amoureux ... de divorcer ? Il faudra bien les loger non ? L'immobilier est donc essentiel ! Essentiel pour la vie, essentiel pour l'économie (...) Pas la peine d'être un expert de l'immobilier pour connaître ce dicton : une porte doit être ouverte ou fermée ! Acheter du vin (..) acheter un café en vente à emporter (...) de nouveaux ustensiles de cuisine (...) essentiel ... passer au supermarché au rayon décoration de la maison...essentiel !», avait-il écrit, agacé de voir de nombreux commerces contraints de fermer leur porte.