Balthazar : la saison 3 débarque ce jeudi sur TF1

Balthazar, la série policière avec Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles, revient ce jeudi 12 novembre à 21h05 sur TF1 avec une saison 3 très attendue.

Les fans seront heureux de retrouver les enquêtes pleines d’action et d’humour du médecin légiste anticonformiste incarné par Tomer Sisley, et de la capitaine de police interprétée par Hélène de Fougerolles. Suite aux événements tragiques de la saison précédente, Balthazar a littéralement mis les voiles sans donner de nouvelles. « La saison 3 débute six mois après la fin de la deuxième. Balthazar a tout plaqué. Il tourne le dos à son passé et décide de prendre une année sabbatique, voire plus, sur un voilier, avec l’idée de faire le tour du monde. On le retrouve donc seul en pleine mer en train de profiter de la vie. Cette parenthèse lui permet de se ressourcer, d’essayer de panser les blessures liées à ce qu’il a traversé et de revenir pour une troisième saison encore plus en forme qu’avant ! », explique Tomer Sisley. Et les nouveaux épisodes s’annoncent plus sensuels que jamais...

«Balthazar décide d’arrêter de fuir. Cette fuite en avant passait par de multiples conquêtes et par le fait de cacher ses sentiments. Il va désormais s’assumer et s’engager très clairement, confie-t-il. Hélène et Balthazar vont enfin être sincères sur leurs sentiments réciproques». Hélène de Fougerolles s'amuse de leurs retrouvailles. «Je crie, je l’insulte, ça pue l’amour à plein nez !», a dit au Figaro la comédienne, qui incarne le capitaine Bach. Alors le duo de choc va-t-il enfin former un couple ? Que les romantiques ne crient pas victoire trop vite, le passé de Balthazar pourrait en effet bien compliquer l’affaire…

Des enquêtes prenantes

La potentielle romance entre les deux héros n’est pas le seul sel de la série de TF1, dont les deux premières saisons ont été suivies par 7 millions de téléspectateurs en moyenne. Après une saison 2 qui avait confronté Balthazar et Hélène à un homme qui poussait des femmes au suicide, à un virus mortel, et à une épreuve de survie hors-normes, le duo de choc devra va se pencher sur de nouvelles affaires atypiques.

Cette fois, elles embarqueront notamment un savant fou dont les victimes servent de cobayes, ou encore un clown tueur adepte du jeu «cap ou pas cap». Composée de huit épisodes de 52 minutes, cette saison 3 s’autorisera même des incursions dans d’autres genres, à l’instar de l’épisode qui plongera le héros dans une réalité alternative.

«Plus que dans les précédentes, chaque épisode évolue dans un univers particulier et répond à des codes : thriller, comédie romantique ou comédie pure. Un épisode nous plonge même dans un monde parallèle. Il y a beaucoup d’émotions. On va avoir peur, rire et pleurer», explique Tomer Sisley qui rappelle que les séquences d'action seront troujours très présentes «avec de la chute libre en soufflerie, de la course-poursuite en moto, en voiture, de la varappe, de la magie… Ces scènes sont liées aux activités que je pratique dans ma vie personnelle. Ce personnage a été écrit un peu sur mesure pour moi. Ses petits traits d’humour, son goût pour l’aventure, l’action et les sports extrêmes sont des éléments qui me correspondent énormément».