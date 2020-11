Matrix 4 : polémique en Allemagne après une fête de fin de tournage en plein confinement

Alors que le confinement est de rigueur en Allemagne, et que les réunions en groupe sont soumises à des restrictions, le casting et les équipes de tournage de «Matrix 4» auraient organisé une fête de fin de tournage sans autorisation.

Selon le site allemand Bild, près de 200 personnes étaient présentes pour fêter la fin du tournage dans les locaux du Studio Badelsberg, à Potsdam. Feux d’artifice, spectacle de danse, DJ set, bars à sushi et à desserts, stand de tatouages, etc. les organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens pour clôturer le tournage du quatrième volet de la saga Matrix.

Keanu Reeves et sa petite amie, Alexandra Grant, ont été aperçus à une table à boire du vin. Lana et Lilly Wachowski, les créateurs du film, auraient également été vues sur place. «L’ambiance était décontractée. Ils ont réalisé des tests COVID-19 sur tous les invités présents avant la fête. Tout le monde devait venir avec son masque, mais beaucoup ne le portaient plus ensuite», précise un des invités à Bild.

Interrogé par le journal allemand, la porte-parole du Studio Badelsberg a expliqué ne pas avoir été informé qu’une fête allait être organisée. Selon elle, la production avait programmé le tournage «d’une scène de célébration. Des mesures d’hygiène spécifiques étaient prévues. La production avait fait exprès de programmer cette scène impliquant la présence de plusieurs personnes pour le dernier jour de tournage», explique-t-elle. Mais plusieurs personnes présentes ont confirmé qu’aucune caméra ne filmait lors de la soirée.

Selon l’autorité sanitaire de la ville de Potsdam, les événements se déroulant en intérieur nécessitent une autorisation administrative, avec un maximum de 50 personnes et des mesures d’hygiène bien spécifiques qui doivent être respectées. Un porte-parole de la ville a confirmé qu’aucune démarche concernant l’organisation d’une fête n’avait été réalisée, et que son département de santé étudiait actuellement les photos de la soirée.